Borussia Dortmund - Newcastle: typy, kursy i zapowiedź na mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny mają tyle samo punktów, co zapowiada zaciekły bój o awans do kolejnej rundy.

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Borussia Dortmund Newcastle Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2023 22:50 .

Borussia Dortmund – Newcastle United: typy na mecz i przewidywania

Po trzech meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów obie drużyny mają na koncie po 4 punkty. Borussia Dortmund i Newcastle United wyrosły na głównych kandydatów do walki o drugie miejsce w grupie F. Dlatego nadchodzące spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie i trudno w nim wskazać wyraźnego faworyta. Patrząc na ostatnią formę jednych i drugich, moim zdaniem Newcastle stać na zdobycie przynajmniej dwóch bramek.

Borussia Dortmund – Newcastle United: sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do nadchodzącego spotkania bez kilku piłkarzy. W drużynie Dortmundu zabraknie Emre Cana, Juliena Duranville’a, Thomasa Meuniera i Mateu Morey’a. Natomiast w ekipie Srok nie zagrają Elliot Anderson, Harvey Barnes, Sven Botman, Alexander Isak, Javier Manquillo, Lewis Miley, Jacob Murphy oraz Sandro Tonali.

Borussia Dortmund – Newcastle United: ostatnie wyniki

Borussia Dortmund do starcia Ligi Mistrzów przystąpi po wysokiej porażce z Bayernem Monachium 0:4. Wcześniej drużyna Edina Terzicia notowała przyzwoite rezultaty, ale nie były one oszałamiające. Z kolei Newcastle United znajduje się na fali, ponieważ Sroki ostatnio pokonały Arsenal 1:0 oraz Manchester United 3:0.

Borussia Dortmund – Newcastle United: historia

W poprzednim meczu bezpośrednim obu drużyn górą była Borussia Dormtund, która dość niespodziewanie wygrała z Newcastle United 1:0.

Borussia Dortmund – Newcastle United: kursy

Według bukmacherów będzie to niezwykle zacięte spotkanie. Minimalnie niższy kurs zaoferowano na wygraną Borussia Dortmund; wynosi on około 2.60. Natomiast na zwycięstwo Newcastle United współczynnik oscyluje w granicach 2.65.

Borussia Dortmund – Newcastle United: przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 6 Salih Özcan 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 24 Thomas Meunier 25 Niklas Süle 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 42 Hendry Blank 43 Jamie Bynoe-Gittens 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 17 Emil Krafth 20 Lewis Hall 21 Valentino Livramento 28 Joseph Willock 29 Mark Gillespie

Borussia Dortmund – Newcastle United: kto wygra?

Jak zakończy się to spotkanie? Wygra Borussia Dortmund 0% Wygra Newcastle United 80% Będzie remis 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygra Borussia Dortmund

Wygra Newcastle United

Będzie remis

Borussia Dortmund – Newcastle United: transmisja meczu

Spotkanie Borussi Dortmund z Newcastle zaplanowano na wtorek (7 listopada) o godzinie 18:45. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 2. Oprócz tego starcie można także obejrzeć przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

