Borussia Dortmund – Freiburg: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Emre Can

Borussia Dortmund – Freiburg: typy i kursy na mecz Bundesligi. O grze Freiburga można było mówić w samych superlatywach do czasu fatalnego meczu z Wolfsburgiem, zakończonego porażką 0:6. Drużyna wciąż jest na stosunkowo wysokim miejscu, dlatego wyjazdowe spotkanie z Borussią Dortmund można nazwać starciem na szczycie.

Signal Iduna Park Bundesliga Borussia Dortmund Freiburg 1.70 4.20 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2023 15:32 .

Borussia Dortmund – Freiburg, typy i przewidywania

Ogromny ścisk panuje w czołówce tabeli Bundesligi. Między pierwszym Bayernem i piątym Freiburgiem są zaledwie trzy punkty różnicy. Borussia Dortmund powoli porządkuje wreszcie swoją grę, a efektem tego są trzy kolejne ligowe zwycięstwa. Trener Terzic przywrócić radość z gry na Signal Iduna Park, której w ubiegłym roku mocno brakowało. Marzenia o rywalizacji o tytuł mistrzowski nie są odległe i dalekie od realizacji. Kolejnym krokiem w tym kierunku byłoby zwycięstwo w trudnym spotkaniu z Freiburgiem.

Czerwono-biali utrzymują się w tym sezonie w czubie tabeli, choć w klubie wciąż szukają wytłumaczenia dla porażki z Wolfsburgiem aż 0:6. Sztab szkoleniowy wolałby jak najszybciej o niej zapomnieć. Zespół gra w sposób poukładany, choć w ofensywie mogłoby być nieco lepiej. 29 strzelonych goli to najgorszy z drużyn górnej połowy tabeli wynik. Kibice mimo wszystko przedkładają jednak wyniki ponad styl gry. Jeśli kluczowi zawodnicy nie wypadną z powodu kontuzji, powinno udać się im zająć jedną z czołowych lokat. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.65 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Superbet

Borussia Dortmund – Freiburg, ostatnie wyniki

Zespół z Dortmundu wygrał wszystkie trzy ostatnie spotkania, choć były to pojedynki wyjątkowo wycieńczające. Z Augsburgiem było aż 4:3, nieco spokojnie paradoksalnie przebiegło spotkanie 18. kolejki, w którym BVB wygrała 2:0 w wyjazdowym meczu w Leverkusen.

Freiburg rundę wiosenną zaczął od falstartu i przegrał aż 0:6 z Wolfsburgiem. Później było już nieco lepiej. Remis 1:1 z mocnym Eintrachtem i wygrana z Augsburgiem 3:1 to wyniki akceptowalne. Mimo to, do formy z początku rozgrywek jeszcze daleko.

Borussia Dortmund – Freiburg, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Freiburga jest wyjątkowo komfortowa. Sztab szkoleniowy ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Takiego komfortu nie ma Eden Terzic. Z powodu kontuzji z kadry wypadli Thomas Meunier i Mateu Morey Bauza. Z klubem ponadto rozstał się Thorgan Hazard, który udał się na wypożyczenie do PSV Eindhoven.

Borussia Dortmund – Freiburg, historia

Ostatnie lata to wyjątkowo zacięte pojedynki między Borussią Dortmund i Freiburgiem. Zazwyczaj pada w nich wiele bramek, a rezultat często jest wypadkową wielu zmiennych. Na własnym stadionie Freiburg wygrywał ostatnio z BVB, jednak nie szło mu na wyjazdach. W 2. kolejce obecnych rozgrywek Borussia pewnie wygrała na wyjeździe 3:1, choć to rywale byli na prowadzeniu.

Borussia Dortmund – Freiburg, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na ich zwycięstwo wynosi ok. 1.70, podczas gdy typ na zwycięstwo Freiburga wynosi 4.80. W ostatnich latach w bezpośrednich pojedynkach rzadko padały remisy, dlatego też kurs na takie rozstrzygnięcie to aż 4.20. Obstawiając ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Borussia Dortmund – Freiburg, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie Wygrana Borussii Dortmund 100% Remis 0% Wygrana Freiburga 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Borussii Dortmund

Remis

Wygrana Freiburga

Borussia Dortmund – Freiburg, przewidywane składy

Borussia Dortmund – Freiburg, transmisja

Prawda do transmisji meczów Bundesligi w tym sezonie na wyłączność posiada Viaplay. Tam też znajdziecie transmisję spotkania Borussii Dortmund z Freiburgiem. Początek rywalizacji w sobotę 4 lutego o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.