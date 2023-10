PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

Borussia Dortmund – AC Milan, typy i przewidywania

Grupa “F” Ligi Mistrzów nazywana jest “grupą śmierci”. O awans do fazy play-off walczą bowiem takie kluby jak Paris Saint-Germain, Newcastle United, AC Milan oraz Borussia Dortmund. W drugiej serii gier BVB na Signal Iduna Park podejmie Rossonerich. Środowe spotkanie pomiędzy Milanem a BVB powinno przynieść nam wiele emocji.

Rossoneri poza bolesną wpadką w derbach Mediolanu i remisem ze Srokami w Champions League są bezbłędni. Nasz typ: wygrana Milanu.

Borussia Dortmund – AC Milan, sytuacja kadrowa

Edin Terzić tego wieczoru nie skorzysta z Thomasa Meuniera, Mateu Moreya oraz Marcela Sabitzera. Ramy Bensebaini w ostatniej kolejce ligowej otrzymał dwie żółte i w konsekwencji czerwoną kartkę, ale w Champions League będzie mógł zagrać. Stefano Pioli najprawdopodobniej nie będzie mógł liczyć na Ismaela Bennacera, Pierre’a Kalulu, Mattię Caldarę, Rade Krunicia oraz Rubena Loftusa-Cheeka.

BVB – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Thomas Meunier Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Mateu Morey Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja kolana Koniec października 2023 Marcel Sabitzer Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Połowa października 2023 Uraz pachwiny Połowa października 2023 Ramy Bensebaini Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Milan - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa października 2023 Kontuzja kolana Połowa października 2023 Pierre Kalulu Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023 Mattia Caldara Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz kostki Połowa grudnia 2023 Rade Krunic Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023 Ruben Loftus-Cheek Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023

Borussia Dortmund – AC Milan, ostatnie wyniki

Ekipa BVB w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów przegrała 0:2 z Paris Saint-Germain. Jeśli chodzi o występy w Bundeslidze, to podopieczni Edina Terzicia pokonali TSG Hoffenheim 3:1, wygrali 1:0 z Wolfsburgiem i uporali się z Freiburgiem (4:2). Rossoneri w tym samym czasie bezbramkowo zremisowali z Newcastle United w spotkaniu Champions League, a w Serie A pewnie rozprawili się z Lazio Rzym (2:0), Cagliari Calcio (3:1) oraz Hellasem Verona (1:0).

Borussia Dortmund – AC Milan, historia

Spotkania pomiędzy Borussią Dortmund a Milanem z reguły są bardzo wyrównane. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów obu zespołów, to odnotujemy trzy zwycięstwa BVB i dwie wygrane Milanu. W tym czasie nie padł żaden remis.

Borussia Dortmund – AC Milan, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem środowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 2.40, a typ na zwycięstwo Milanu to mniej więcej 2.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Borussia Dortmund – AC Milan, przewidywane składy

Borussia Dortmund (Przewidywany skład) 4-3-3 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Edin Terzic Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 7 Giovanni Reyna

8 Felix Nmecha

9 Sebastien Haller

11 Marco Reus

16 Julien Duranville

17 Marius Wolf

18 Youssoufa Moukoko

25 Niklas Süle

33 Alexander Meyer

35 Marcel Lotka

43 Jamie Bynoe-Gittens Luka Jović 15

Noah Okafor 17

Luka Romero 18

Samuel Chukwueze 21

Malick Thiaw 28

Marco Pellegrino 31

Tommaso Pobega 32

Alessandro Florenzi 42

Marco Sportiello 57

Antonio Mirante 83

Davide Bartesaghi 95 Borussia Dortmund (Przewidywany skład) 4-3-3 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Borussia Dortmund (Przewidywany skład) 4-3-3 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Edin Terzic Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 7 Giovanni Reyna

8 Felix Nmecha

9 Sebastien Haller

11 Marco Reus

16 Julien Duranville

17 Marius Wolf

18 Youssoufa Moukoko

25 Niklas Süle

33 Alexander Meyer

35 Marcel Lotka

43 Jamie Bynoe-Gittens Luka Jović 15

Noah Okafor 17

Luka Romero 18

Samuel Chukwueze 21

Malick Thiaw 28

Marco Pellegrino 31

Tommaso Pobega 32

Alessandro Florenzi 42

Marco Sportiello 57

Antonio Mirante 83

Davide Bartesaghi 95

Borussia Dortmund – AC Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem BVB 0% remisem 100% zwycięstwem Milanu 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem BVB

remisem

zwycięstwem Milanu

Borussia Dortmund – AC Milan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna - 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu na Signal Iduna Park już w najbliższą środę, 4 października o godzinie 21:00.

