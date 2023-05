Bologna – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (28.05.2023)

Bologna - Napoli: typy na mecz 37. kolejki Serie A. Sytuacja obu drużyn jest już rozstrzygnięta. Zespół Luciano Spalettiego zgarnął mistrzostwo Włoch, a ekipa Thiago Motty utrzyma się w środku stawki. Neapolitańczycy walczą natomiast o jak najlepszy wynik na koniec sezonu. Niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Bologna – Napoli, typy i przewidywania

Po sukcesie, jakim niewątpliwie było zdobycie mistrzostwa Włoch, Napoli intensywnie myśli nad kolejną kampanią, a także zbliżającym się okienkiem transferowym. Nieunikniona jest spora rewolucja, spowodowana między innymi odejściem Luciano Spallettiego. Zanim do tego dojdzie, Azzurri muszą zakończyć sezon 2022/2023 z przytupem. W najbliższą niedzielę zagrają na wyjeździe z Bologną. Oba kluby rozstrzygnęły już swoją sytuację, dlatego do tego meczu przystąpią bez zbędnej presji. Spodziewamy się, że goście pokażą, że osiągnięty przez nich wynik nie był przypadkowy. Nasz typ – Napoli strzeli minimum dwa gole.

Bologna – Napoli, sytuacja kadrowa

W ekipie Bologni nie zobaczymy kontuzjowanych Roberto Soriano i Adam Soumaoro oraz zawieszonego za czerwoną kartkę Riccardo Orsoliniego. Napoli nie będzie mogło jedynie skorzystać z Hirvinga Lozano, któremu doskwiera uraz kolana.

Bologna – Napoli, ostatnie wyniki

W miniony weekend Bologna w fantastycznym stylu przełamała serię sześciu kolejnych spotkań bez zwycięstwa, gromiąc na wyjeździe Cremonese aż 5-1. Wcześniej zespół Thiago Motty dzielił się punktami z AS Romą (0-0) i Sassuolo (1-1).

Napoli w końcówce sezonu wyraźnie spuściło z tonu i potyka się zdecydowanie częściej, niż miało to miejsce we wcześniejszych miesiącach. W poprzedniej kolejce udało się natomiast pokonać Inter Mediolan aż 3-1. Azzurri mają za sobą także porażkę z Monzą (0-2) i zwycięstwo nad Fiorentiną (1-0).

Bologna – Napoli, historia

Poprzedni mecz tych drużyn został rozegrany w 10. kolejce tego sezonu Serie A. Na Stadio Diego Armando Maradona nie brakowało emocji, gdyż Napoli po konkretnym strzelaniu wygrało z Bologną 3-2. Bramki dla Azzurrich zdobyli wówczas Juan Jesus, Hirving Lozano i Victor Osimhen.

Bologna – Napoli, kursy bukmacherskie

Napoli jest faworytem niedzielnego meczu, choć kursy na zwycięstwo gości nie są niskie i oscylują w okolicach 2.19. W przypadku ewentualnej wygranej gospodarzy jest to nawet 3.45. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł z kodem GOAL.

Bologna – Napoli, przewidywane składy

Bologna – Napoli, transmisja meczu

Niedzielny mecz 37. kolejki Serie A pomiędzy Bologną a Napoli rozpocznie się o godzinie 15. Spotkanie w polskiej telewizji będzie dostępne na Eleven Sports 1. Istnieje również możliwość obejrzenia meczu za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

