Bologna – Milan, typy bukmacherskie

Obie drużyny przystąpią do tego starcia w dobrych nastrojach. Bologna od ponad miesiąca nie przegrała meczu. Natomiast Milan w ostatnim spotkaniu w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów ograł na własnym stadionie Napoli. Na papierze faworytem są podopieczni Stefano Piolego. Jednak ekipę “Rossonerich” czekać będzie trudna przeprawa na Stadio Renato Dall’Ara. My spodziewamy się bardzo zaciętego pojedynku, ale stawiamy, że to “Rossoneri” wrócą do domów w lepszych nastrojach. Nasz typ: wygrana Milanu

Bologna – Milan, ostatnie wyniki

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, drużyna Bologni od ponad miesiąca nie przegrała meczu. W ostatnich dwóch starciach w efektownym stylu pokonali Udinese (3:0) oraz Atalantę (2:0). Na początku marcu urwali nawet punkty Lazio (0:0), które jest ostatnio w znakomitej formie. Podopieczni Thiago Motty zajmują obecnie ósmą lokatę w tabeli i cały czas są w grze o awans do europejskich pucharów.

Milan, jeśli chodzi o rozgrywki Serie A, nie imponuje wyjątkową formą. W ostatnich pięciu meczach tylko raz potrafi zwyciężyć – gromiąc Napoli na Stadio Diego Armando Maradona 4:0. Natomiast zgubili punkty z takimi zespołami jak: Fiorentina, Salernitana, Udinese czy Empoli. Zawodnicy Stefano Piolego muszą wziąć się w garść, ponieważ jeszcze pod znakiem zapytania stoi ich udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Bologna – Milan, historia

Bologna po raz ostatni pokonała Milan ponad siedem lat temu. Od tamtej pory notują wstydliwą dla siebie serię. W tym sezonie oba zespołu zmierzyły się ze sobą na początku rozgrywek. “Rossoneri” zwyciężyli na San Siro 2:0, a na listę strzelców wpisali się Rafael Leao oraz Olivier Giroud. Wówczas drużynę ze Stadio Renato Dall’Ara prowadził Sinisa Mihajlović, który zmarł w grudniu ubiegłego roku.

Bologna – Milan, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu wydaje się być Milan i tak też typują bukmacherzy. Jeśli rozważasz zwycięstwo Bologni, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicy 3.50 – 3.60. Podczas gdy na wygraną “Rossonerich” nie przekraczają nawet 2.15. Przy okazji tego meczu można również skorzystać w STS z zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Bologna – Milan, przewidywane składy

Bologna do tego meczu przystąpi bez swojego kluczowe zawodnika oraz kapitana – Roberto Soriano oraz prawdopodobnie Marko Arnautovicia i Andrei Cambiaso, którzy powoli wracają do zdrowia.

W zespole Milanu ma dojść do kilku rotacji w składzie. W porównaniu do spotkania z Napoli, w sobotę otrzymają szansę tacy zawodnicy jak: Malick Thiaw, Tommaso Pobega, Alexis Saelemaekers, Ante Rebić czy Divock Origi.

Bologna – Milan, transmisja meczu

Mecz ligowy pomiędzy Bologną a Milanem rozegrany w sobotę (15 kwietnia) o godzinie 15:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 588 zł (49 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzicie 240 zł.

