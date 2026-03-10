Bodo/Glimt – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2026)

Bodo – Sporting, typy bukmacherskie
W środowy wieczór odbędą się trzy spotkania w ramach 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy w akcji niesamowite Bodo/Glimt, które przed własną publicznością zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Jeszcze kilka tygodni temu nikt nie spodziewał się, że norweski zespół będzie rywalizował na tym etapie Champions League. Tymczasem gospodarze w pięknym stylu wyeliminowali Inter Mediolan. Drużyna z Portugalii z pewnością przystąpi do tego meczu pełni obaw, ponieważ rywalizacja na Aspmyra Stadium nie należy do najprzyjemniejszych. Przekonaly się już o tym inne zespoły.
Ja uważam, że środowe spotkanie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Bodo/Glimt
Bodo – Sporting, ostatnie wyniki
Bodo/Glimt prezentuje bardzo wysoką formę. Norweski zespół w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł komplet zwycięstw (3:1 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, 2:1 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów, 3:1 z Interem Mediolan w pierwszym meczu, 2:1 z Interem Mediolan w rewanżu oraz 2:1 z Molde).
Sporting Lizbona również jest w świetnej formie, ale nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Goście środowego starcia odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Famalicao, 3:0 z Moreirense, 3:0 z Estoril oraz 1:0 z Porto), a także zaliczyli jeden remis (2:2 ze Sportingiem Bragą).
Bodo – Sporting, historia
Środowa potyczka Bodo/Glimt ze Sportingiem Lizbona będzie pierwszym meczem w historii między tymi zespołami. Dotychczas drużyny nie miały okazji ze sobą skrzyżować rękawic.
Bodo – Sporting, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, szanse na zwycięstwo obu drużyn są wręcz identyczne. Jeśli rozważasz typ na wygraną zarówno Bodo/Glimt jak i Sportingu Lizbona, to kursy na takie zdarzenie wynoszą 2.55. W przypadku remisu natomiast sięga nawet 3.40.
Bodo – Sporting, kto wygra?
Bodo – Sporting, transmisja meczu
Spotkanie Bodo/Glimt – Sporting Lizbona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
