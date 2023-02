Bodo/Glimt – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (16.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Bodo/Glimt – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź. Lech Poznań broni honoru polskiej piłki na arenie międzynarodowej. Kolejorz w 1/16 Ligi Konferencji zmierzy się z norweskim Bodo/Glimt, który jest spadkowiczem z Ligi Europy. Rywal z pewnością niełatwy, ale taki, który Lech jest w stanie ukąsić. Kluczem do sukcesu w dwumeczu będzie osiągnięcie korzystnego rezultatu w pierwszym meczu wyjazdowym. Początek starcia o godzinie 18:45.

Bodo/Glimt – Lech Poznań, typy i przewidywania

Zdaniem bukmacherów faworytem jest Bodo/Glimt, ale Norwegowie rozgrywki ligowe grają w systemie wiosna – jesień, a to sprawia, że obecnie nie rozgrywają meczów o stawkę. Ich forma jest więc znakiem zapytania i to stawia w nieco lepszym położeniu Lech Poznań. Kolejorz po niezbyt udanym wznowieniu rozgrywek obecnie notuje serię dwóch wygranych z rzędu. Możemy się jednak spodziewać, że zespół z Poznania zagra defensywnie, chcąc wywalczyć jak najlepszy rezultat przed rewanżem. Nie spodziewamy się zatem wielu goli w tym pojedynku, choć z pewnością jakieś padną. Nasz typ: bramki poniżej 3,5 – TAK.

Bodo/Glimt – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Na liście zgłoszonych zawodników w Lechu Poznań nastąpiła tylko jedna roszada w porównaniu do jesieni. W miejsce Arturo Rudko wpisany został Dominik Holec. Jednak między słupkami i tak zobaczymy Filipa Bednarka. Wygląda na to, że Kolejorz nie będzie miał do dyspozycji jedynie dwóch kontuzjowanych zawodników Douglasa oraz Satki. Zimą natomiast doszło do wielu zmian w składzie Bodo/Glimt. Z klubem pożegnało się kilku ważnych graczy, a w ich miejsce przybyli nowi. To sprawia, że trudno przewidzieć jest ostateczny wygląd pierwszej jedenastki tego zespołu.

Bodo/Glimt – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Lech Poznań rozegrał cztery mecze w PKO Ekstraklasie w roku 2023. Kolejorz rozpoczął nową rundę od dwóch remisów. Najpierw podzielił się z punktami ze Stalą Mielec, a następnie z Miedzią Legnica w zaległym meczu 2. kolejki. Obecnie zespół z Wielkopolski notuje serię dwóch wygranych z rzędu. Lech zgarnął trzy punkty w pojedynkach z Miedzią oraz Wisłą Płock. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli ze stratą dziesięciu oczek do pierwszego Rakowa.

Bodo/Glimt w nowym roku jeszcze nie zagrało w meczu o stawkę. Ich cztery mecze towarzyskie to wygrana z Vikingiem, remisy z Kalmarem oraz Silkeborgiem, a także porażka z Viborg. W Norwegii sezon rozgrywany jest w formacie wiosna – jesień. Bodo/Glimt poprzednie rozgrywki skończyło na drugim miejscu w tabeli tracąc do pierwszego Molde 18 punktów. Nowy sezon rozpocznie się dopiero w kwietniu, a w marcu czeka ich mecz w krajowym pucharze.

Bodo/Glimt – Lech Poznań, historia

Lech Poznań nigdy wcześniej nie rywalizował z zespołem Bodo/Glimt. Czwartkowe starcie będzie zatem pierwsze w historii.

Bodo/Glimt – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania są Norwegowie. Kursy na wygraną Bodo/Glimt wynoszą około 1,70. W znacznie gorszej sytuacji jest stawiany Lech Poznań, ponieważ typy na sukces Kolejorza oscylują wokół 4,20.

Bodo/Glimt – Lech Poznań, kto wygra

Bodo/Glimt – Lech Poznań, przewidywane składy

Bodo/Glimt: Faye-Lund, Wembangomo, Moe, Lode, Sorensen, Berg, Pellegrino, Gronbaek, Vetlesen, Mugisha, Moumbagna.

Lech Poznań: Bednarek, Pereira, Salamon, Dagerstal, Czerwiński, Murawski, Kalstrom, Velde, Marchwiński, Skóraś, Ishak.

Bodo/Glimt – Lech Poznań, transmisja meczu

Niestety, ale spotkanie Ligi Konferencji Bodo/Glimt – Lech Poznań nie będzie dostępne w polskiej telewizji. Mecz będzie transmitowany jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy wykupić abonament.

