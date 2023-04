Benfica - Inter: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. We wtorek rozpocznie się ćwierćfinałowa rywalizacja. W Lizbonie możemy spodziewać się zaciętego i wyrównanego spotkania.

Benfica – Inter, typy bukmacherskie

Gospodarze we wtorkowy wieczór będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska. W ostatnich tygodniach Benfica również prezentowała wyższą formę, ale w ostatniej kolejce uległa Porto. Temu samemu Porto, którego w 1/8 finału wyeliminował Inter. Tym samym przed wtorkową konfrontacją w Lizbonie trudno wskazać zdecydowanego faworyta. My idziemy w nieco innym kierunku i stawiamy na to, że obie drużyny zdobędą w tym meczu po przynajmniej jednej bramce. Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

Benfica – Inter, ostatnie wyniki

Benfica Lizbona, która w 1/8 finału poradziła sobie z belgijskim Club Brugge, jeszcze niedawno mogła się pochwalić serią ośmiu kolejnych wygranych spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Seria ta została jednak przerwana w ostatniej ligowej kolejce. W ligowym klasyku Benfica przed własną publicznością przegrała 1:2 z FC Porto, co z pewnością nie dodaje jej pewności siebie przed wtorkowym pojedynkiem z Interem.

W szeregach Nerazzurrich również trudno o optymizm. Powodów ku temu nie daje seria sześciu kolejnych meczów bez wygranej. Inter ostatnie zwycięstwo odniósł ponad miesiąc temu, kiedy w ligowym meczu pokonał 2:0 Lecce. Co prawda w międzyczasie drużyna Simone Inzaghiego awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, eliminując inny portugalski klub – FC Porto, ale w lidze spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W piątek Inter tylko zremisował 1:1 w wyjazdowym meczu z Salernitaną.

Benfica – Inter, historia

Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w 2004 roku, kiedy spotkały się w 1/8 finału Ligi Europy. W dwumeczu lepszy okazał się Inter. Pierwsze spotkanie w Lizbonie zakończyło się bezbramkowym remisem, ale w rewanżu na San Siro kibice nie mogli już narzekać na liczbę bramek. Tych padło aż siedem. Cztery zdobyli Nerazzurri i to oni awansowali do ćwierćfinału.

Benfica – Inter, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy we wtorkowym meczu większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom. Rozważając typ na wygraną Benfiki możemy znaleźć kursy w granicach 2.16 – 2.20. Z kolei zwycięstwo Interu jest wyceniane nawet na 3.50. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z darmowego zakładu 34 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Benfica – Inter, kto wygra?

Benfica – Inter, przewidywane składy

Benfica do wtorkowego spotkania przystąpi poważnie osłabiona. Wyłączeni z gry z powodu kontuzji są Goncalo Guedes, Julian Draxler i Mihailo Ristić, natomiast za kartki pauzować musi Nicolas Otamendi.

W zespole Interu ze względów zdrowotnych na murawie nie będą mogli się pojawić Milan Skriniar i Hakan Calhanoglu.

Benfica – Inter, transmisja meczu

Mecz Benfica – Inter rozegrany zostanie we wtorek (11 kwietnia) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2.

Pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie można również oglądać za pośrednictwem internetu, dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz można skorzystać z atrakcyjnej promocji, która pozwala zaoszczędzić 240 zł. Taki rabat otrzymamy decydując się na wykupienie rocznego dostępu z płatnością z góry do pakietu zawierającego wszystkie kanały CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. W przeliczeniu na miesiąc koszt dostępu wyniesie tylko 49 zł. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

