Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium Galatasaray Stambuł

Bayern Monachium – Galatasaray: typy na mecz i przewidywania

Bayern Monachium po trzech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów może być już niemal pewny awansu do rundy play-off. Bawarczycy mają komplet punktów i o pięć oczek wyprzedzają drugie Galatasaray, z którym zmierzą się w środę w ramach czwartej serii spotkań. Eksperci sugerują, że w tym meczu nie powinno dojść do niespodzianki. Moim zdaniem gospodarzy stać na zdobycie nawet trzech bramek.

Bayern Monachium – Galatasaray: sytuacja kadrowa

Bayern Monachium do meczu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów przystąpi bez Matthijsa de Ligta, Gabriela Marusicia i Tareka Buchmanna. Natomiast Galatasaray nie będzie mogło liczyć na Tanguy’a Ndombele.

Bayern Monachium – Galatasaray: ostatnie wyniki

Bawarska ekipa zanotowała niedawno kompromitującą wpadkę w Pucharze Niemiec, przegrywając w 1/16 finału z trzecioligowym Saarbrucken 1:2. Zaledwie trzy dni po tym blamażu drużyna Tuchela skutecznie się zrehabilitowała, pokonując Borussię Dortmund 4:0.

W tym samym czasie Galatasaray wygrało swoje dwa mecze ligowe. Drużyna prowadzona przez Okana Buruka pokonała Rizespor 1:0 i Kasimpasę 2:1.

Bayern Monachium – Galatasaray: historia

W poprzednim meczu bezpośrednim obu drużyn górą był Bayern Monachium, który bez większych problemów pokonał Galatasaray. Bawarczycy zwyciężyli na wyjeździe 3:1.

Bayern Monachium – Galatasaray: kursy

Zdecydowanie najniższy kurs zaoferowano na wygraną Bayernu Monachium; wynosi on około 1.22. Natomiast na zwycięstwo Galatasaray współczynnik oscyluje w granicach 11.00. Przy okazji warto skorzystać z oferty bukmachera Superbet. Wykorzystując Superbet kod promocyjny GOAL, można skorzystać ze wcześniej wspomnianej promocji oraz szeregu atrakcyjnych bonusów.

Bayern Monachium – Galatasaray: przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Galatasaray Stambuł Okan Buruk Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Galatasaray Stambuł Okan Buruk Rezerwowi ▼ 7 Serge Gnabry 8 Leon Goretzka 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 20 Bouna Sarr 22 Raphael Guerreiro 25 Thomas Müller 26 Sven Ulreich 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 3 Angeliño 8 Kerem Demirbay 10 Dries Mertens 19 Günay Güvenc 20 Tetê 21 Halil Dervisoglu 27 Sérgio Oliveira 53 Baris Yilmaz 88 Kazimcan Karatas 94 Cedric Bakambu Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Galatasaray Stambuł Okan Buruk Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Galatasaray Stambuł Okan Buruk Rezerwowi ▼ 7 Serge Gnabry 8 Leon Goretzka 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 20 Bouna Sarr 22 Raphael Guerreiro 25 Thomas Müller 26 Sven Ulreich 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 3 Angeliño 8 Kerem Demirbay 10 Dries Mertens 19 Günay Güvenc 20 Tetê 21 Halil Dervisoglu 27 Sérgio Oliveira 53 Baris Yilmaz 88 Kazimcan Karatas 94 Cedric Bakambu

Bayern Monachium – Galatasaray: kto wygra?

Bayern Monachium – Galatasaray: transmisja meczu

Spotkanie Bayernu Monachium z Galtasaray rozpocznie się w środę (8 listopada) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 5. Oprócz tego starcie można także obejrzeć przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

