Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern – Freiburg, typy i przewidywania

Thomas Tuchel zaczął już wprowadzać swoje zmiany w Bayernie Monachium, a jego debiut okazał się nad wyraz udany. Bawarczycy gładko wygrali z Borussią Dortmund, a nowy szkoleniowiec zdał pierwszy egzamin. We wtorek czeka go kolejny, tym razem w pucharze Niemiec. A że klub czeka ponad dwa lata na to trofeum, apetyty wśród kibiców są rozbudzone. Najbliższy rywal w tym sezonie nie sprawił im najmniejszego problemu.

Freiburg rozgrywa dobry sezon, choć o meczach z Bayernem Monachium pewnie wolałby zapomnieć. W dwóch ostatnich meczach Bawarczycy rozgromili go w Bundeslidze, odpowiednio 4:1 i 5:0. Teraz przyjdzie im zmierzyć się w ramach ćwierćfinału pucharu Niemiec. Sztab szkoleniowy Freiburga zapewne liczy, że Die Roten wystąpią w nieco rezerwowym składzie. To stworzyłoby szansę, żeby wreszcie nawiązać z nimi rywalizację. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Bayern – Freiburg, ostatnie wyniki

Znakomicie wyglądał Bayern na tle Borussii Dortmund, która do przerwy przegrywała już 0:3. Jedyną porażkę w ostatnim czasie Bawarczycy ponieśli w 25. kolejce z Bayerem Leverkusen. Poza tym wygrali spotkania z Augsburgiem, PSG i Stuttgartem.

Freiburg wpadł w dołek i ma problem, żeby się z niego wygrzebać. Jedyne zwycięstwo od kilku tygodni zanotował w meczu z Hoffenheim. Oprócz tego remisy z Herthą i Mainz i dwie porażki z Juventusem w Lidze Europy.

Bayern – Freiburg, sytuacja kadrowa

Thomas Tuchel w meczu pucharu Niemiec z Freiburgiem nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych poważnie Manuela Neuera i Lucasa Hernandeza. Z kłopotami zdrowotnymi zmagał się również Mathys Tel, dlatego jego występ stoi pod znakiem zapytania.

Po stronie gości z powodu urazów nie zagra dwóch zawodników. Są to Lienhart i Kyereh. Względem ostatniego meczu do kadry wrócił natomiast Michael Gregoritsch, który odbył już karę zawieszenia za kartki.

Bayern – Freiburg, historia

Aż dziewięć goli w ostatnich dwóch meczach strzelił Bayern Monachium Freiburgowi. Ogółem patrząc Die Roten nie przegrali z tym rywalem od 2015 roku, czyli w 13 kolejnych spotkaniach. Czerwono-biali nie mają patentu na to, jak wygrać z Bawarczykami, którzy są wyraźnym faworytem we wtorkowym starciu ćwierćfinałowym.

Bayern – Freiburg, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują innego rezultatu niż zwycięstwa Bayernu Monachium. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków wynosi zaledwie 1.22. Typ na remis to już 6.50. Jeśli planujemy stawiać na Freiburg, możemy spodziewać się kursów rzędu aż 12.00. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Bayern – Freiburg, kto wygra

Bayern – Freiburg, przewidywane składy

Bayern: Sommer – Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Cancelo – Kimmich, Goretzka, Gnabry, Mueller, Sane – Choupo-Moting

Freiburg: Flekken – Gulde, Ginter, Jerico Leka-Schmidt – Sildillia, Eggstein, Hofler, Gunter – Doan, Holer, Grifo

Bayern – Freiburg, transmisja

Mecz ćwierćfinałowy Bayernu Monachium z Freiburgiem transmitowany będzie na antenie Eleven Sports 1. Rywalizacja została zaplanowana na 4 kwietnia. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 20:45.

