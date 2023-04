PressFocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bayern Monachium – TSG Hoffenheim, typy i przewidywania

Bayern Monachium po dotkliwej porażce 0:3 z Manchesterem City w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów wraca do rywalizacji w Bundeslidze. Drużyna Thomasa Tuchela w weekend na własnym obiekcie podejmie Hoffenheim. Czy ekipa Die Roten podniesie się po klęsce na europejskiej arenie? Kibice w Bawarii liczą na pozytywną reakcję.

Bawarczycy pomimo gry w kratkę powinni poradzić sobie z niżej notowanym rywalem na krajowym podwórku. Nasz typ: zwycięstwo Bayernu Monachium.

Bayern Monachium – TSG Hoffenheim, sytuacja kadrowa

Gospodarze nie mogą liczyć na kontuzjowanych Lucasa Hernandeza, Manuela Neuera oraz Erica Maxima Choupo-Motinga. Zawieszony za uderzenie Leroya Sane jest natomiast Sadio Mane. Po stronie gości nie należy się spodziewać Jacoba Bruuna Larsena, Justina Che, Munasa Dabbura, Grischy Promela, Roberta Skova i Kevina Vogta.

Bayern Monachium – TSG Hoffenheim, ostatnie wyniki

Bayern Monachium pod wodzą Thomasa Tuchela gra w kratkę – zespół ze stolicy Bawarii ostatnio przegrał 0;3 z Manchesterem City w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów, wcześniej pokonał Freiburg 1:0 w Bundeslidze, natomiast z Pucharu Niemiec na etapie 1/4 finału drużynę Die Roten wyrzucił ten sam Freiburg (1:2).

Hoffenheim z kolei może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu w niemieckiej ekstraklasie – 2:0 z Schalke Gelsenkirchen, 2:1 z Werderem Brema oraz 3:1 z Herthą Berlin.

Bayern Monachium – TSG Hoffenheim, historia

Bawarczycy wyglądają lepiej w bezpośredniej rywalizacji z Hoffe. Bilans poprzednich pięciu meczów pomiędzy tymi drużynami to trzy zwycięstwa Bayernu Monachium, wygrana Hoffenheim i remis.

Bayern Monachium – TSG Hoffenheim, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, sobotnie spotkanie na Allianz Arena pomiędzy Bayernem Monachium a Hoffenheim ma wyraźnego faworyta. Kurs na gospodarzy wynosi mniej więcej 1.20, remis jest wyceniany na 8.00, a kurs na gości to około 11.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Bayern Monachium – TSG Hoffenheim, przewidywane składy

Bayern Monachium – TSG Hoffenheim, kto wygra?

Bayern Monachium – TSG Hoffenheim, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay, a także na stronie STS. Początek spotkania na Allianz Arena w sobotę 15 kwietnia o godzinie 15:30.

