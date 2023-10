Bayern - Freiburg: typy i kursy na mecz Bundesligi. W roli murowanego faworyta do niedzielnego spotkania 7. kolejki przystąpią Bawarczycy. Czy w Monachium ponownie będziemy świadkami strzeleckiego festiwalu?

IMAGO/Christian Schroedter Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium Freiburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 19:50 .

Bayern – Freiburg, typy bukmacherskie

Bayern Monachium jest murowanym faworytem do zwycięstwa w tym spotkaniu, to w żadnym wypadku nie podlega dyskusji. W przypadku tego spotkania należy raczej zadawać sobie pytania iloma golami triumfują Bawarczycy. Szukając ciekawego kursu na ten mecz uznałem, że warto rozważyć na postawienie na maksymalnie trzy gole w tym meczu. Taka sytuacja miała miejsce w 3 z 5 ostatnich pojedynków tych zespołów w Monachium. Choć spotkania Bayernu w tym sezonie obfitują w gole, taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Freiburg moim zdaniem postawi trudne warunki i będzie starał się zamurować dostęp do własnej bramki. Mój typ: poniżej 3,5 bramki

Bayern – Freiburg, ostatnie wyniki

Bayern w trzech ostatnich ligowych spotkaniach zapisał na swoje konto pięć punktów, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Bawarczycy dzielili się punktami z innymi drużynami z ligowej czołówki – Bayerem Leverkusen (2:2) i RB Lipsk (2:2) – a także rozgromili 7:0 VfL Bochum. W międzyczasie rozgrywali również mecze pucharowe, zarówno na krajowej, jak i międzynarodowej arenie. W Pucharze Niemiec bez problemów ograli 4:0 ekipę z Muenster, natomiast w Lidze Mistrzów pozostawili w pokonanym polu Manchester United (4:3) i FC Kopenhagę (2:1).

Freiburg w tym sezonie spisuje się ze zmiennym skutkiem. Przed tygodniem co prawda pokonał 2:0 u siebie Augsburg, ale w trzech wcześniejszych meczach zdobył tylko jeden punkt. Po sześciu ligowych kolejkach bilans zespołu to 3-1-2. Freiburg, podobnie jak Bayern, reprezentuje Niemcy na międzynarodowej arenie występując w fazie grupowej Ligi Europy. W pierwszej kolejce stanął na wysokości zadania i pokonał 3:2 na wyjeździe Olympiakos Pireus, ale w rozegranym w czwartym drugim meczu musiał u siebie uznać wyższość West Hamu United (1:2).

Bayern – Freiburg, historia

Historia bezpośrednich pojedynków obu drużyn jest bardzo bolesna dla Freiburga. Bayern nie przegrał żadnego z 23 dotychczasowych ligowych spotkań z tym zespołem przed własną publicznością, odnosząc przy tym aż 20 zwycięstw. Freiburg bardzo dobrze jednak wspomina jedną z wizyt w Monachium w poprzednim sezonie, kiedy sprawił niespodziankę w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, wygrywając wówczas 2:1. Z kolei oba ligowe mecze w sezonie 2022/23 zakończyły się triumfami Bayernu – 5:0 u siebie, 1:0 na wyjeździe.

Bayern – Freiburg, kursy bukmacherskie

Stanowisko bukmacherów w kwestii niedzielnego spotkania jest bardzo jasne – nie spodziewają się innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwo Bayernu. Rozważając typ na Bawarczyków należy się liczyć z bardzo niskimi kursami, oscylującymi w okolicy 1.15. Natomiast spodziewając się w tym pojedynku sensacji w postaci remisu lub wygranej gości warto rozważyć skorzystanie z zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Bayern – Freiburg, kto wygra?

Bayern – Freiburg, przewidywane składy

Bayern do niedzielnego spotkania przystąpi bez trzech kontuzjowanych zawodników – Manuela Neuera, Matthijsa de Ligta i Serge’a Gnabry’ego. W zespole z Freiburga nie zobaczymy natomiast czterech piłkarzy. Urazy eliminują z gry Christiana Guentera, Daniela Kyofi Kyereha i Maxa Rosenfeldera, natomiast za czerwoną kartkę pauzować musi Nicolas Hoefler.

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Freiburg Christian Streich Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Freiburg Christian Streich Rezerwowi ▼ 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 20 Bouna Sarr 22 Raphael Guerreiro 25 Thomas Müller 39 Mathys Tel 40 Noussair Mazraoui 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic Kenneth Schmidt 4 Manuel Gulde 5 Noah Weißhaupt 7 Junior Adamu 20 Florian Müller 21 Maximilian Philipp 26 Jordy Makengo 33 Fabian Rüdlin 35 Maximilian Breunig 44 Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Freiburg Christian Streich Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Freiburg Christian Streich Rezerwowi ▼ 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 20 Bouna Sarr 22 Raphael Guerreiro 25 Thomas Müller 39 Mathys Tel 40 Noussair Mazraoui 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic Kenneth Schmidt 4 Manuel Gulde 5 Noah Weißhaupt 7 Junior Adamu 20 Florian Müller 21 Maximilian Philipp 26 Jordy Makengo 33 Fabian Rüdlin 35 Maximilian Breunig 44

Bayern – Freiburg, transmisja meczu

Mecz Bayern – Freiburg odbędzie się w niedzielę (8 października) o godzinie 17:30. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

