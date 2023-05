fot. PressFocus Na zdjęciu: Moussa Diaby

Bayer – Roma, typy i przewidywania

Po pierwszym meczu półfinału Ligi Europy AS Roma cieszy się skromną zaliczką. Przed własną publicznością ograła bowiem Bayer Leverkusen 1-0. Jose Mourinho z pewnością nie będzie chciał odpuścić szansy na zdobycie kolejnego trofeum. W poprzednim sezonie triumfował w Lidze Konferencji Europy, zaś teraz pragnie poprowadzić włoską ekipę do wygrania Ligi Europy. Nie ulega wątpliwościom, że Portugalczyk potrafi świetnie przygotować zespół pod przeciwnika i to on jest wartością dodaną przed rewanżem. Dla AS Romy zwycięstwo w tych rozgrywkach jest bardzo istotne, bowiem to najprawdopodobniej jedyna droga do zakwalifikowania się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Spodziewamy się, że to właśnie rzymianie wywalczą awans do finału Ligi Europy. Nasz typ – awans AS Romy.

Bayer – Roma, sytuacja kadrowa

Bayer Leverkusen nie będzie mógł skorzystać w czwartek z Patricka Schicka, Karima Bellarabiego, Robert Andricha i Odilona Kossounou. Po stronie AS Romy zabraknie natomiast kontuzjowanych Marasha Kumbulli, Ricka Karsdorpa, Stephana El Shaarawy i Diego Llorente.

Bayer – Roma, ostatnie wyniki

Między dwumeczem w Lidze Europy Bayer Leverkusen mierzył się w Bundeslidze ze Stuttgartem, z którym podzielił się punktami (1-1).

AS Roma również rozegrała jedno spotkanie. Na wyjeździe bezbramkowo zremisowała z Bologną, przez co oddaliła się od ligowej czołówki i zmniejszyła swoje szanse na finisz w czołowej czwórce Serie A.

Bayer – Roma, historia

Poprzedni mecz tych drużyn na Stadio Olimpico zakończył się skromną wygraną gospodarzy po trafieniu Edoardo Bove. Obie ekipy grały ze sobą wcześniej w sezonie 2015/2016. Wówczas mierzyły się ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ta rywalizacja przyniosła olbrzymie emocje, bowiem AS Roma przed własną publicznością wygrała 3-2, zaś Bayer Leverkusen na swoim obiekcie zremisował z rzymianami 4-4.

Bayer – Roma, kursy bukmacherskie

Bayer – Roma, przewidywane składu

Bayer Leverkusen: Hradecky; Bakker, Tah, Tapsoba, Frimpong, Palacios, Demirbay, Hincapie, Diaby, Wirtz, Adli

AS Roma: Rui Patricio, Mancini, Cristante, Roger Ibañez, Zalewski, Edoardo Bove, Matic, Dybala, Spinazzola, Pellegrini, Belotti

Bayer – Roma, transmisja meczu

Pierwszy gwiazdek rewanżowego starcia w półfinale Ligi Europy zabrzmi o godzinie 21. Spotkanie Bayeru Leverkusen z AS Romą można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

