Basel – Fiorentina, typy i przewidywania

Fiorentina musi odrabiać straty z pierwszego spotkania, dlatego powinniśmy spodziewać się ofensywnej gry Włochów od samego początku. Basel również nie powinno cofnąć się do głębokiej defensywy, co może zwiastować bardzo otwarty mecz. W trzech ostatnich pojedynkach Basel z Fiorentina bramki strzelały obie drużyny, a ponadto sugerując się wynikami z rozgrywek ligowych z dużą ilością goli właśnie takiego scenariuszu możemy spodziewać się w czwartek. Nasz typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Basel – Fiorentina, sytuacja kadrowa

Obrońca Basel, Arnau Comas, jest wykluczony z gry od listopada ze względu na poważną kontuzję uda i również nie zagra w czwartek. Poza tym Vogel ma do swojej dyspozycji pełny skład. Warto również zauważyć, że szkoleniowiec dokonał aż dziewięciu zmian w meczu ligowym z St. Gallen w porównaniu do pierwszego starcia z Fiorentiną. W zespole gości po kontuzji wraca Cabral i być może znajdzie się już w wyjściowym składzie.

Basel – Fiorentina, ostatnie wyniki

FC Basel skupił się obecnie na Lidze Konferencji. Szwajcarzy przegrali dwa ostatnie mecze ligowe w tym z St. Gallen w niedzielę aż 1:6. Jednak są w komfortowej sytuacji przed rewanżem mając na swoim koncie skromne zwycięstwo z pierwszego meczu z Fiorentiną. Basel w lidze zajmuje dopiero szóste miejsce ze stratą aż 26 punktów do lidera. Natomiast w weekend Fiorentina pokonała Udinese 2:0. Wcześniej zaliczyła dwie porażki z rzędu, najpierw z Napoli, a następnie w europejskich pucharach. W ostatnim czasie Viola prezentuje się bardzo słabo przegrywając z Monzą czy tylko remisując z Salernitaną.

Basel – Fiorentina, historia

Przed tygodniem FC Basel dość niespodziewanie pokonał Fiorentinę w meczu wyjazdowym 2:1. Wcześniej oba zespoły spotkały się w 2015 roku w ramach rozgrywek Ligi Europy na etapie fazy grupowej. Wówczas we Florencji również wygrali Szwajcarzay, a w drugim spotkaniu padł remis 2:2.

Basel – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy, bukmacherzy faworyta w czwartkowym spotkaniu upatrują w drużynie Fiorentiny. Podobnie było również przed tygodniem, a mecz zakończył się wygraną FC Basel, dlatego jeśli uważasz, że tym razem może być tak samo to zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Basel – Fiorentina, kto awansuje

Basel – Fiorentina, przewidywane składy

Basel: Hitz; Lang, Kasim, Pelmard; Ndoye, Xhaka, Burger, Diouf, Calafiori; Amdouni, Augustin

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Cabral, Gonzalez

Basel – Fiorentina, transmisja meczu

Półfinał Ligi Konferencji nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć jedynie online. Mecz FC Basel z Fiorentiną będzie dostępny na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego spotkania należy wykupić odpowiedni abonament.

