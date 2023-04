FC Barcelona – Real Betis: typy, kursy, zapowiedź (29.04.2023)

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Real Betis, typy bukmacherskie

Piłkarze Barcelony nie będą mieli żadnego usprawiedliwienia przed swoimi kibicami, jeżeli w sobotnim meczu z Realem Betis nie zgarną pełnej puli. Po ostatnich niepowodzeniach Barcelona stoi przed dobrą szansą na przełamanie, bowiem jej rywal również zmaga się z dużymi kłopotami. My w tym meczu stawiamy na wygraną Barcelony, przy okazji korzystając z promocji STS pozwalającej na postawienie takiego zakładu po kursie 125.00! Szczegóły oferty przedstawiamy poniżej.

Kurs 125.00 na zwycięstwo Barcelony

Przy okazji sobotniego spotkania warto skorzystać ze świetnej promocji przygotowanej przez STS. Pozwala ona postawić na zwycięstwo Barcelony po kursie 125.00. Co trzeba zrobić? Do skorzystania z oferty uprawnia podanie kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Barcelona – Real Betis, ostatnie wyniki

Choć FC Barcelona z bezpieczną przewagą cały czas prowadzi w ligowej tabeli, nastroje w stolicy Katalonii nie są najlepsze. To oczywiście efekt rozczarowujących wyników zespołu w ostatnich tygodniach. Barcelona wygrała tylko jeden z czterech ostatnich ligowych meczów, a przed tygodniem doznała trzeciej porażki w tym sezonie. Podopieczni Xaviego Hernandeza w wyjazdowym spotkaniu przegrali 1:2 z Rayo Vallecano. W meczu tym co prawda odblokował się Robert Lewandowski, ale marne to pocieszenie dla kibiców katalońskiego zespołu, którzy od swoich piłkarzy wymagają przede wszystkim zwycięstw.

Szansę na rehabilitację Barcelona otrzyma w sobotni wieczór, kiedy na Camp Nou podejmować będzie szósty w tabeli Real Betis. Drużyna z Sewilli również jest dużym dołku. W pięciu ostatnich spotkaniach Realowi Betis udało się zdobyć tylko cztery punkty, na co składało się zwycięstwo 3:1 nad Espanyolem i bezbramkowy remis w ostatniej kolejce z Realem Sociedad. W pokonanym polu zostawiali go natomiast Atletico Madryt (0:1), Cadiz (2:3) i Osasuna Pampeluna (2:3).

Barcelona – Real Betis, historia

Dla obu zespołów będzie to trzeci pojedynek w tym sezonie. Pierwszy miał miejsce 12 stycznia, kiedy obie drużyny mierzyły się ze sobą w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Do finału awansowała Barcelona, ale do pokonania rywali potrzebowała konkursu rzutów karnych. Po 120 minutach gry na tablicy widniał wynik 2:2.

1 lutego doszło do ich ligowego pojedynku w Sewilli. Tym razem Barcelona zwyciężyła 2:1 dzięki golom Raphinhy i Lewandowskiego.

Barcelona – Real Betis, kursy bukmacherskie

Wystarczy spojrzeć na oferowane kursy, aby zobaczyć kto jest zdaniem bukmacherów faworytem tego meczu. To oczywiście Duma Katalonii, na zwycięstwo której kursy oscylują w okolicy 1.35. Rozważając typ na wygraną Barcelony warto skorzystać z dostępnej z kodem promocyjnym GOAL promocji STS, która pozwala postawić taki zakład po kursie 125.00.

Barcelona – Real Betis, kto wygra?

Barcelona – Real Betis, przewidywane składy

Xavi Hernandez otrzymał świetne wiadomości od sztabu medycznego przed sobotnim spotkaniem. Zielone światło na powrót do gry otrzymali bowiem Ousmane Dembele i Andreas Christensen. Obaj będą do dyspozycji szkoleniowca, ale mecz z Realem Betis prawdopodobnie rozpoczną na ławce rezerwowych. Po pauzie za kartki do gry wraca także Sergio Busquets, a wyłączony pozostaje Sergi Roberto.

Real Betis na Camp Nou będzie musiał sobie poradzić bez czterech zawodników. Na murawie nie zobaczymy Victora Ruiza, Juanmiego, Youssoufa Sabaly’ego i Nabila Fekira.

Barcelona – Real Betis, transmisja meczu

Rywalizację pomiędzy Barceloną i Realem Betis, która będzie miała miejsce w sobotę (29 kwietnia) o godzinie 21:00 obejrzymy na kanale Eleven Sports 1. Transmisja dostępna będzie także za pośrednictwem internetu dzięki usłudze CANAL+ online. Nadal można skorzystać z oferty pozwalającej zaoszczędzić 60 zł. Wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony oraz wykupić na pół roku interesujący nas pakiet.

Zupełnie darmowa transmisja z sobotniego spotkania tradycyjnie będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

