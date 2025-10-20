FC Barcelona – Olympiakos Pireus: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Jutrzejszego wieczoru będziemy świadkami hiszpańsko-greckiego pojedynku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Olimpijskim już w najbliższy wtorek, 20 października o godzinie 18:45.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, typy i przewidywania

Przed nami starcie Barcelony z Olympiakosem Pireus w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny nie mogą zaliczyć początku tej edycji rozgrywek do udanych i będą szukać przełamania. Hiszpanie, po zwycięstwie 2:1 nad Newcastle United, musieli uznać wyższość PSG, przegrywając 1:2. Natomiast Grecy zremisowali bezbramkowo z Pafos FC, a następnie ponieśli porażkę 0:2 w starciu z Arsenalem. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższy wtorek, 20 października o godzinie 18:45.

Uważam, że w tym spotkaniu oba zespoły mogą trafić do siatki. FC Barcelona w ostatnich tygodniach ma problemy w formacji defensywnej, przez co często traci bramki nawet w meczach z teoretycznie słabszymi rywalami. Z kolei Olympiakos Pireus potrafi zaskoczyć faworyta i na pewno postara się o niespodziankę. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed nadchodzącym meczem zdecydowanie bardziej komplikuje plany Barcelony niż Olympiakosu. W zespole gospodarzy zabraknie aż siedmiu ważnych zawodników – Roberta Lewandowskiego, Gaviego, Ferrana Torresa, Daniego Olmo, Raphinhi, Joana Garcii oraz Marka-Andre ter Stegena. Natomiast drużyna gości przystąpi do tego spotkania w znacznie lepszym położenia. Mianowice, szkoleniowiec greckiej ekipy nie będzie mógł skorzystać jedynie z dwóch piłkarzy – Rodineia i Gabriela Strefezzy.

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Początek listopada 2025 Gavi Uraz łąkotki Połowa stycznia 2026 Joan Garcia Uraz łąkotki Początek listopada 2025 Raphinha Uraz uda Początek listopada 2025 Dani Olmo Kontuzja łydki Początek listopada 2025 Ferran Torres Uraz ścięgna udowego Około 1-2 tygodnie Robert Lewandowski Uraz mięśnia Początek listopada 2025

Kontuzje Olympiakos Pireus Zawodnik Powrót Rodinei Uraz mięśnia Kilka tygodni Gabriel Strefezza Wirus Około 1-2 tygodnie

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, ostatnie wyniki

W ostatnich spotkaniach w ramach ligowych rozgrywek zarówno piłkarze Barcelony, jak i zawodnicy Olympiakosu Pireus zanotowali mieszane wyniki. Duma Katalonii najpierw doznała dotkliwej porażki 1:4 z Sevillą, by następnie zrehabilitować się i pokonać Gironę 2:1. Czerwono-Biali również mają za sobą serię ze zmiennym szczęściem – dwa tygodnie temu przegrali 1:2 z PAOK-iem Saloniki, a w miniony weekend zwyciężyli 2:0 nad AEL-em Larissa. Obie drużyny próbują zatem odzyskać stabilną dyspozycję po ostatnich wahaniach formy.

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, historia

Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Olympiakosem miała miejsce jedynie dwukrotnie w historii. Oba spotkania rozegrano w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2017/2018. W pierwszym meczu, rozegranym na Camp Nou, gospodarze odnieśli pewne zwycięstwo 3:1, potwierdzając swoją ogromną przewagę. Rewanż w Grecji zakończył się bezbramkowym remisem, co oznacza, że ekipa z Pireusu do tej pory nie zdołała odnieść zwycięstwa nad katalońskim gigantem. Bilans tych pojedynków przemawia więc na korzyść Hiszpanów.

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Olympiakosu Pireus to mniej więcej 13.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, przewidywane składy

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, kto wygra?

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, transmisja meczu

Spotkanie między Barceloną a Olympiakosem Pireus w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższy wtorek, 20 października o godzinie 18:45.

