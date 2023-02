FC Barcelona – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (16.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Manchester United: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Absolutnym hitem 1/16 finału Europa League będzie starcie Dumy Katalonii z Czerwonymi Diabłami. Jeden z gigantów zakończy rywalizację już na tak wczesnym etapie. Kto awansuje dalej? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku. Początek spotkania w czwartek 16 lutego o godzinie 18:45.

Spotify Camp Nou Liga Europy FC Barcelona Manchester United 1.78 4.00 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2023 22:53 .

FC Barcelona – Manchester United, typy i przewidywania

Starcie Barcelony z Manchesterem United bardziej pasuje do Ligi Mistrzów niż Ligi Europy. Oba zespoły imponują świetną dyspozycją w swoich ligach, ale w europejskich pucharach muszą mierzyć się w tych mniej renomowanych rozgrywkach. Co ważne, jedna z tych drużyn pożegna się z Europa League już na etapie 1/16 finału.

Pierwsza odsłona tej rywalizacji zostanie rozegrana na Camp Nou, co w roli faworyta stawia gospodarza. Możemy spodziewać się emocjonującego spotkania, ponieważ zarówno piłkarze Dumy Katalonii, jak i zawodnicy Czerwonych Diabłów w ostatnim czasie zachwycają formą. Do składu gości wraca Casemiro, który będzie starał się zatrzymać Roberta Lewandowskiego i spółkę.

Manchester United przegrał 3 z ostatnich 3 meczów przeciwko Barcelonie. Nasz typ: zwycięstwo Barcelony.

FC Barcelona – Manchester United, ostatnie wyniki

Obie ekipy są w fantastycznej formie, co oznacza, że czeka nas wspaniałe widowisko. Barcelona wygrała pięć na pięć ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach, a w weekend poradziła sobie z Villarrealem (1:0). Manchester United w tym samym czasie zanotował cztery zwycięstwa i jeden remis. Podopieczni Erika ten Haga w 23. kolejce Premier League pokonali Leeds United 2:0.

FC Barcelona – Manchester United, historia

Barcelona wygląda zdecydowanie lepiej od Manchesteru United w bezpośredniej rywalizacji. Duma Katalonii wygrała trzy ostatnie spotkania z Czerwonymi Diabłami, raz triumfowała ekipa z Old Trafford i padł jeden remis – taki jest bilans poprzednich pięciu meczów pomiędzy tymi drużynami.

FC Barcelona – Manchester United, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania Blaugrany z Czerwonymi Diabłami są gospodarze. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.75, a typ na zwycięstwo Manchesteru United to mniej więcej 4.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka wynoszącego 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji w STS podać kod promocyjny GOAL.

FC Barcelona – Manchester United, przewidywane składy

Duma Katalonii będzie musiała radzić sobie bez dwóch bardzo ważnych zawodników, którzy są kontuzjowani – Ousmane’a Dembele oraz Sergio Busquetsa. Jeśli chodzi o gości, to na boisku nie należy spodziewać się takich piłkarzy jak Scott McTominay, Antony, Lisandro Martinez, Anthony Martial i Christian Eriksen.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Alba; Kessie, De Jong, Pedri; Gavi, Lewandowski, Raphinha

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindeloef, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford

Barcelona – absencje:

Man United – absencje:

FC Barcelona – Manchester United, kto wygra?

FC Barcelona – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 1/16 finału Ligi Europy pomiędzy Barceloną a Manchesterem United transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Komentatorami tego pojedynku będą Przemysław Pełka i Dominik Piechota. Początek meczu na Camp Nou w czwartek 16 lutego o godzinie 18:45.

