Barcelona – Girona, typy bukmacherskie

Barcelona jest oczywiście zdecydowanym faworytem i zapewne będzie chciała zrehabilitować się swoim kibicom za klęskę w meczu z Realem Madryt. My w tym spotkaniu nie stawiamy jednak na czystą “jedynkę”. Idziemy w nieco innym kierunku i stawiamy na to, że zobaczymy przynajmniej trzy gole. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Barcelona – Girona, ostatnie wyniki

Barcelona stanie w poniedziałek przed szansą powiększenia do 15 punktów swojej przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt który w sobotę przegrał z Villarreal. Duma Katalonii może zrobić więc kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzowskiego tytułu. Teraz zespół Xaviego Hernandeza zagra o piątkowe ligowe zwycięstwo z rzędu, po tym jak w ostatnich tygodniach wygrywał z Valencią (1:0), Athletic Bilbao (1:0), Realem Madryt (2:1) i Elche (4:0). Nastroje w zespole ze stolicy Katalonii popsuła jednak ostatnio wysoka porażka 0:4 z Realem Madryt w rewanżowym meczu 1/2 finału Pucharu Króla.

Rywalem Barcelony będzie plasująca się w środku ligowej tabeli Girona, która spisuje się ze zmiennym skutkiem. W ostatniej kolejce co prawda wygrała 2:1 z Espanyolem Barcelona, ale we wcześniejszych trzech spotkaniach zdobyła tylko jeden punkt – 2:3 z Getafe, 0:1 z Atletico i 2:2 z Rayo.

Barcelona – Girona, historia

Obie drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej mierzyły się do tej pory pięć razy. Cztery spotkania zakończyły się wygranymi Barcelony, natomiast jedno remisem.

Ostatni ich pojedynek miał miejsce 28 stycznia tego roku. Barcelona wygrała wówczas skromnie 1:0 po trafieniu Pedriego.

Barcelona – Girona, kursy bukmacherskie

Barcelona jest oczywiście zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów w poniedziałkowym meczu. Jasno wskazują na to również kursy oferowane na ten pojedynek przez legalnych bukmacherów. Przy tej okazji warto również skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Aby go otrzymać należy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Barcelona – Girona, kto wygra?

Barcelona – Girona, przewidywane składy

W zespole Barcelony po raz kolejny zabraknie czterech kontuzjowanych zawodników. Na murawie nie zobaczymy Andreasa Christensena, Frenkiego de Jonga, Ousmane Dembele i Pedriego.

Tymczasem Girona będzie musiała sobie poradzić bez leczących urazy Borjy Garcii, Joela Roki, Alexandera Callensa, Yangela Herrery i Ibrahima Kebe. Na murawie nie pojawi się także pauzujący za kartki Reinier.

Barcelona – Giron,a transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz Barcelona – Girona rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak.

Za pośrednictwem internetu mecz będzie można obejrzeć w usłudze CANAL+ online, do której dostęp można teraz uzyskać w promocyjnej cenie oszczędzając aż 240 zł. Decydując się od razu na roczny dostęp do pakietów z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt wyniesie tylko 49 zł. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Mecz Barcelona – Girona można obejrzeć również zupełnie za darmo. Wystarczy skorzystać z usługi STS TV. Aby odebrać darmowy dostęp należy spełnić dwa warunki – zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

