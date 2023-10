IMAGO/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Ernest Muci

Alkmaar Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 11:39 .

AZ Alkmaar – Legia, typy bukmacherskie

Wszelkie statystyki przed czwartkowym meczem są po stronie AZ Alkmaar, które w pojedynkach u siebie w fazach grupowych europejskich pucharów jest niepokonane od 13 spotkań. W tym czasie odniosło dziewięć zwycięstw i zanotowało cztery remisy. Może się również pochwalić kompletem sześciu wygranych w Lidze Konferencji. Tymczasem Legia Warszawa przegrała 11 z ostatnich 12 wyjazdowych meczach w pucharach (nie biorąc pod uwagę eliminacji). Patrząc tylko na to trudno spodziewać się korzystnego wyniku dla Legii. My nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia, ale stawiamy na to, że gole padną z obu stron. Nasz typ: BTTS

STS 1.71 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

AZ Alkmaar – Legia, ostatnie wyniki

Legia Warszawa do drugiego spotkania w fazie grupowej Ligi Konferencji przystąpi w bardzo dobrych nastrojach, po tym jak w pierwszej kolejce sprawiła niespodziankę i po świetnym występie pokonała 3:2 Aston Villę. W ekipie z Alkmaar nastroje były zdecydowanie gorsze. AZ w fatalnym stylu przegrało 3:4 z Zrinjskim Mostarem, choć do przerwy prowadziło już 3:0.

W międzyczasie obie drużyny rozegrały po trzy ligowe spotkania, odnosząc po dwa zwycięstwa. Legia pozostawiła w pokonanym polu Górnik Zabrze (2:1 u siebie) i Pogoń Szczecin (4:3 na wyjeździe), by w ostatniej kolejce grając w mocno przebudowanym składzie przegrać z Jagiellonią Białystok (0:2).

Tymczasem AZ w trzech meczach zapisało na swoje konto siedem punktów. W tym czasie odniosła dwa pewne zwycięstwa nad Zwolle (3:0 na wyjeździe) i Fortunę Sittard (4:0 u siebie). Jeden punkt zapisało natomiast remisując 1:1 z Heracles Almelo.

AZ Alkmaar – Legia, historia

Obie drużyny nie miały do tej pory okazji rywalizować ze sobą na europejskich arenach. Jedenastka z Alkmaar w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2004/05 spotkała się natomiast z innym polskim zespołem – Amicą Wronki – wygrywając wówczas 3:1. Legia ma natomiast na swoim koncie tylko dwa zwycięstwa w 10 dotychczasowych pojedynkach z holenderskimi klubami. Zespół z Warszawy aż w 8 z 10 tych meczów nie zdobył choćby jednego gola.

Alkmaar – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed czwartkowym spotkaniem zdecydowanie wskazują AZ Alkmaar jako faworyta. Kursy na zwycięstwo holenderskiego zespołu nie przekraczają 1.70, podczas gdy na wygraną Legii sięgają blisko 5.00. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz do wykorzystania podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

AZ Alkmaar – Legia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną AZ Alkmaar 67% remisem 0% wygraną Legii 33% 12 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną AZ Alkmaar

remisem

wygraną Legii

AZ Alkmaar – Legia, przewidywane składy

Legia do Holandii udała się bez kilku zawodników. Na pokładzie samolotu zabrakło takich zawodników jak Bartosz Kapustka, Cezary Miszta, Ihor Charatin i Igor Strzałek.

AZ: Ryan – Sugawara, Goes, Penetra, Moller Wolfe – Lahdo, Clasie, De Wit, Mijnans, Van Brederode – Pavlidis

Legia: Tobiasz – Pankov, Kapuadi, Ribeiro – Wszołek, Slisz, Elitim, Kun – Josue, Gual, Muci

AZ Alkmaar – Legia, transmisja meczu

Transmisja z czwartkowego spotkania AZ Alkmaar – Legia, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie dostępna na kanale TVP Sport oraz platformie streamingowej Viaplay.

Przy okazji tego spotkania warto również zwrócić uwagę na promocyjną ofertę na satelitarny dostęp do CANAL+ i pakietu zawierającego kanały CANAL+, Eleven Sports, Polsat Sport Premium i Viaplay. Dzięki niemu można oglądać wszystkie mecze europejskich pucharów. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu, miesięczny koszt pakietu Entry+ Sport to tylko 75 zł. Pamiętaj, że jest to oferta na pakiet TV satelitarnej.

Bonus 1660+250 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.