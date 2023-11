IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Mario Hermoso

Atletico Madryt Mallorca

Atletico – Mallorca, typy bukmacherskie

Atletico Madryt w ramach 12. kolejki rozgrywek La Liga podejmie na własnym boisko RCD Mallorca. Spotkanie zapowiada się na jednostronne, bowiem zmierzą się zespoły, które zajmują kolejno 4. i 17. miejsce w tabeli. Ja spodziewam się, że obaj bramkarza zakończą ten mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Superbet 2.40 obie drużyny strzelą gola – tak

Atletico – Mallorca, ostatnie wyniki

Atletico Madryt w tym sezonie prezentuje wysoką formę i zasłużenie zajmuje czołową lokatę w ligowej tabeli. Pięć ostatnich spotkań drużyny Diego Simeone zakończyło się trzema wygranymi (2:1 z Alaves, 6:0 z Celticiem w Lidze Mistrzów, a także 3:1 z Villarreal), jednymi remisem (2:2 z Celticiem w Lidze Mistrzów) oraz jedną porażką (1:2 z Las Palmas).

RCD Mallorca zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli. Pięć ostatnich spotkań w ich wykonaniu zakończyło się dwoma zwycięstwami (4:0 z Boiro w Pucharze Hiszpanii i 4:1 z Boavistą w meczu towarzyskim), jednym remisem (0:0 z Getafe), a także dwoma porażkami (0:1 z Realem Sociedad oraz 0:2 z Realem Betis).

Atletico – Mallorca, historia

W ubiegłej kampanii obie drużyny dwukrotnie się ze sobą mierzyły. W rundzie jesiennej niespodziewanie zwycięstwo powędrowało do Mallorki (1:0), natomiast już wiosną trzy punkty zdobył zespół Atletico Madryt (3:1). Wcześniejsze trzy spotkania kończyły się dwukrotnie wygraną gości sobotniego pojedynku, a także jednym “Los Colchoneros”.

Atletico – Mallorca, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Los Colchoneros”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.37 – 1.39, podczas gdy na zwycięstwo gości wynoszą aż 9.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Atletico Madryt Remis Mallorca 1.37 4.75 9.10 1.39 4.90 8.80 1.39 4.90 9.10

Atletico – Mallorca, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Mallorca Javier Aguirre Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Mallorca Javier Aguirre Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 10 Ángel Correa 14 Marcos Llorente 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis 3 Antonio Latorre 4 Siebe Van Der Heyden 6 José Manuel Arias Copete 8 Manu Morlanes 10 Sergi Darder 13 Dominik Greif 14 Dani Rodriguez 15 Pablo Maffeo 19 Javi Llabrés 23 Amath Ndiaye Diedhiou 25 Ivan Cuellar Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Mallorca Javier Aguirre Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Mallorca Javier Aguirre Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 10 Ángel Correa 14 Marcos Llorente 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis 3 Antonio Latorre 4 Siebe Van Der Heyden 6 José Manuel Arias Copete 8 Manu Morlanes 10 Sergi Darder 13 Dominik Greif 14 Dani Rodriguez 15 Pablo Maffeo 19 Javi Llabrés 23 Amath Ndiaye Diedhiou 25 Ivan Cuellar

Atletico – Mallorca, transmisja meczu

Spotkanie Atletico Madryt – RCD Mallorca obędzie się już w sobotę (25 listopada) o godzinie 21:00. Mecz będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Canal+ Sport. To starcie można także obejrzeć przez Internet w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

