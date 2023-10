Atletico Madryt – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (08.10.2023)

Mecz Atletico Madryt - Real Sociedad rozegrany zostanie w niedzielę (8 października) o godzinie 16:15. Transmisja z tego meczu będzie prowadzona na kanale CANAL+ 2. Zapraszamy do zapoznania z typami, kursami i zapowiedzią na ten mecz.

Atletico Madryt Real Sociedad Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 17:17 .

Atletico Madryt – Real Sociedad: zapowiedź

Przed nami bardzo ciekawe niedzielne spotkanie w ramach 9. kolejki La Liga. Atletico Madryt na własnym stadionie podejmie Real Sociedad. Będzie to zatem rywalizacja piątej z szóstą drużyną w tabeli. Więc właśnie m.in. z tego powodu ciężko wskazać w tej rywalizacji zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy w tej roli stawiają gospodarzy. Niemniej ciężko przewidzieć, w którą stronę może potoczyć się to spotkanie. Stąd też mój typ na to spotkanie: oba zespoły strzelą.

Atletico Madryt – Real Sociedad: sytuacja kadrowa

Obie ekipy mają swoje problemy przed startem tej rywalizacji. Po stronie ekipy z Madrytu zabraknie bowiem m.in. Thomasa Lemara, Memphisa Depay’a, Pablo Barrios’a oraz Jose Marii Gimenez’a. Z kolei w barwach Realu Sociedad nie zobaczymy natomiast Kierana Tierneya, który w ostatnim meczu ligowym nabawił się kontuzji.

Atletico Madryt – Real Sociedad: ostatnie wyniki

Oba zespoły w tym sezonie mogą pochwalić się bardzo dobrą, wysoką formą w rozgrywkach La Liga. Świadczy o tym m.in. pozycja w lidze i spora liczba zdobytych punktów. Atletico po dotychczasowych siedmiu rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie pięć zwycięstw, jeden remis i jedno zwycięstwo. To przekłada się z kolei na szesnaście punktów i piątą lokatę w tabeli. Jedyna porażka przydarzyła się w meczu z Valencią (0:3).

Zaś drużyna z Sociedad ma na swoim koncie tylko jedno oczko mniej, niż ich niedzielni rywale. Co jednak ważne podkreślenia stawiając na BTTS w tym meczu, to fakt, że goście zdobywali gola w każdym z ostatnich pięciu ligowych spotkań. Oba zespoły w tygodniu mierzyły się również w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Atletico wygrało w Feyenoordem 3:2, a Real z Salzburgiem 2:0.

Atletico Madryt – Real Sociedad: historia

Historia rywalizacji obu tych ekipa jest bardzo długa. Jednak w ostatnim sezonie nieznacznie lepsza okazała się ekipa z Madrytu. Podopieczni Diego Simeone w pierwszym meczu bowiem zremisowali, ale już na własnym obiekcie pokonali zespół Realu Sociedad 2:1. Szukając ostatniego ligowego zwycięstwa zespołu niedzielnych gości trzeba cofnąć się aż do 2019 roku. Wówczas jako gospodarze wygrali oni 2:0.

Atletico Madryt – Real Sociedad: kursy bukmacherów

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Zdecydowanym faworytem jest zespół Atletico. Kurs na zwycięstwo ekipy z Madrytu oscyluje w graniach 1.90 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.40 – 3.50. Grając na zwycięstwo gości stawiamy po kursie około 4.30. Obstawiając to spotkanie, warto spojrzeć na ofertę bukmachera BETFAN. Żeby z niej w pełni skorzystać, sprawdź, czym jest BETFAN kod promocyjny GOAL i wykorzystaj go podczas rejestracji, aktywując ciekawe bonusy.

Przewidywane jedenastki na mecz

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Real Sociedad Imanol Alguacil

Atletico Madryt – Real Sociedad: transmisja

Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (8 października) o godzinie 16:15. Transmisja z tego meczu będzie prowadzona na kanale CANAL+ 2. Rywalizację obu drużyn obejrzymy również w usłudze CANAL+ online, która nadal jest dostępna w bardzo atrakcyjnej promocji, pozwalającej zaoszczędzić aż 240 zł. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony miesięczny koszt w ofercie rocznej wyniesie tylko 54 zł.

