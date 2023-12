Atletico Madryt – Lazio Rzym: typy, kursy, zapowiedź (13.12.2023)

IMAGO / Guillermo Martinez / SOPA Images Na zdjęciu: Alvaro Morata

Atletico Madryt Lazio Rzym

Atletico Madryt – Lazio: przewidywania

Ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. W grupie E czeka na nas rywalizacja Atletico Madryt z ekipą Lazio. Jest to zatem spotkanie pierwszej z drugą ekipą tabeli. Obie mają już zapewniony udział w dalszej fazie tych rozgrywek, ale gra toczy się o kolejność na miejscach dających awans. Wygrany bierze wszystko, choć nieco bardziej uprzywilejowane jest Atletico. I również w przypadku zespołu Diego Simeone upatruję faworyta. Stąd mój typ na to spotkanie: Atletico Madryt wygra.

Atletico Madryt – Lazio: ostatnie wyniki

W miniony weekend Lazio z trudem zremisowało 1:1 w Weronie. Z kolei gospodarze poradzili sobie z outsiderem La Liga zespołem Almerii 2:1 na własnym obiekcie. Jeśli chodzi zaś o poprzednie mecze w Lidze Mistrzów, to zespół Los Colchoneros może pochwalić się trzema zwycięstwami i dwoma remisami. Zaś goście z Rzymu trzykrotnie zwyciężali, raz padł remis i raz ulegli rywalowi. Ogólnie jeśli chodzi o zmagania ligowe, to ekipa z Madrytu plasuje się na lokacie trzeciej, a Włosi na miejscu 10.

Atletico Madryt – Lazio: historia

W pierwszym meczu tego sezonu LM padł wynik 1:1. Wówczas gole zdobywali Pablo Barrios oraz Ivan Provedel, bramkarz zespołu z Wiecznego Miasta. Pozostałe mecze obu tych ekip to rywalizacja historyczna ponad 10 lat temu w ramach Ligi Europy. Wówczas dwukrotnie lepszy był zespół z Madrytu.

Atletico Madryt – Lazio: kursy bukmacherskie

Atletico Madryt Remis Lazio Rzym 1.60 4.00 5.70 1.59 4.15 5.50 1.60 4.15 5.70

Atletico Madryt – Lazio: kto wyrga?

Atletico Madryt – Lazio: przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Lazio Rzym Maurizio Sarri Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Lazio Rzym Maurizio Sarri Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 12 Samuel Dias Lino 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis 6 Daichi Kamada 19 Valentín Castellanos 20 Mattia Zaccagni 23 Elseid Hysaj 26 Toma Basic 32 Danilo Cataldi 33 Luigi Sepe 35 Christos Mandas Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Lazio Rzym Maurizio Sarri Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Lazio Rzym Maurizio Sarri Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 12 Samuel Dias Lino 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis 6 Daichi Kamada 19 Valentín Castellanos 20 Mattia Zaccagni 23 Elseid Hysaj 26 Toma Basic 32 Danilo Cataldi 33 Luigi Sepe 35 Christos Mandas

Atletico Madryt – Lazio: transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 6. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Signal Iduna Park już w środę (13 grudnia) o godzinie 21:00.

