Atletico Madryt – Granada: typy, kursy, zapowiedź (14.08.2023)

Atletico Madryt – Granada, typy i przewidywania

Podczas okresu przygotowawczego Atletico Madryt nie prezentowało spójności w grze, do której przyzwyczaiło swoich fanów. Diego Simeone zdaje sobie sprawę z tego, że kadra wymaga wzmocnień, a Rojiblancos potrzebują czasu na rozkręcenie się. Wydaje się, że na pierwszy ogień trafił im się do tego rywal idealny. Granada wróciła po roku rozłąki do La Liga, jednak jest wskazywana jako jeden z faworytów do spadku. Przegrała co prawda ostatni sparing, jednak okres przygotowawczy przepracowała intensywnie. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Atletico Madryt – Granada, ostatnie wyniki

Atletico wygrało tylko jeden z przedsezonowych meczów towarzyskich. Zaczęło się źle, bo od porażki z drużyną gwiazd ligi koreańskiej. Później udało się wygrać z Manchesterem City 2:1. Dwa ostatnie spotkania to bezbramkowy remis z Realem Sociedad i remis 1:1 z Sevillą.

Granada miała już serię kolejnych pięciu zwycięstw. Przerwana ona została w ostatnim spotkaniu z Almerią. Granada przegrała wówczas 0:1.

Atletico Madryt – Granada, sytuacja kadrowa

Lista zawodników, z których nie będzie mógł skorzystać Diego Simeone podczas najbliższego spotkania jest długa. Kontuzjowani są Mandava, Gimenez, Molina, Vitolo i Iturbe. Karę zawieszenia za czerwoną kartkę z ostatniej kolejki ubiegłego sezonu La Liga odbyć musi Axel Witsel.

Ważne braki również po stronie gości. Z kontuzją zmaga się Weissman i Torrente. Oprócz tego niepewny jest stan zdrowia Perei i Meseguera Cavasa.

Atletico Madryt – Granada, historia

W sezonie 2021/22 Granada postawiła się Atletico i nie przegrała żadnego z dwóch meczów ligowych. W Madrycie czerwono-biali zremisowali bezbramkowo, podczas gdy na własnym stadionie udało im się wygrać 2:1. Ogółem jednak patrząc bilans Granady w meczach z Los Colchoneros jest niekorzystny. Atleti wygrało siedem z ostatnich 10 spotkań z tym rywalem.

Atletico Madryt – Granada, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu jest Atletico Madryt. Kurs na zwycięstwo gospodarzy to około 1.30. Typ na remis wynosi już 5.80. Zwycięstwo Granady wyceniane jest aż na 10.00.

Atletico Madryt – Granada, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Atletico Madryt 0% Remis 0% Wygrana Granady 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Atletico Madryt

Remis

Wygrana Granady

Atletico Madryt – Granada, przewidywane składy

Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Granada (Przewidywany skład) 4-4-2 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Granada (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy Diego Simeone Paco López Rezerwowi 1 Ivo Grbic

8 Saúl Ñíguez

9 Memphis Depay

10 Ángel Correa

11 Thomas Lemar

16 Nahuel Molina Lucero

24 Pablo Barrios

31 Antonio Gomis Raúl Fernández 1

Isma Ruiz 3

Jesús Vallejo 5

Yann Bodiger 6

Alberto Soro 7

Famara Diedhiou 8

Víctor Meseguer 12

Victor Diaz 16

Njegos Petrovic 18

Alberto Perea 22

Shon Weissman 25

Atletico Madryt – Granada, transmisja

Mecz Atletico z Granadą transmitowany będzie na antenie Eleven Sports 2. Początek rywalizacji zaplanowany został na poniedziałek 14 sierpnia o godzinie 21:30.

