Atletico Madryt – Getafe CF

Atletico Madryt – Getafe CF, typy i przewidywania

Mimo znakomitej serii Getafe to Atletico Madryt wydaje się być zdecydowanym faworytem tego spotkania. Rojiblancos nie przegrali żadnego bezpośredniego meczu od 2011 roku. Drużyna Simeone będzie chciała również zrewanżować się za ostatnią wpadkę z Athletikiem Bilbao. Goście zdobywali bramki w siedmiu z ostatnich spotkań i wydaje się, że mogą również zaskoczyć defensywę Atletico, która dopuszczała do starty gola w czterech z ostatnich pięciu pojedynków. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Atletico Madryt – Getafe CF, sytuacja kadrowa

Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Koniec grudnia 2023 Pablo Barrios Uraz łąkotki Połowa lutego 2024 Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Koniec grudnia 2023 Pablo Barrios Uraz łąkotki Połowa lutego 2024

Getafe Zawodnik Powrót Enes Ünal Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Mauro Arambarri Uraz więzadła krzyżowego Początek lipca 2024 Getafe Zawodnik Powrót Enes Ünal Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Mauro Arambarri Uraz więzadła krzyżowego Początek lipca 2024

Atletico Madryt – Getafe CF, ostatnie wyniki

W minionej kolejce La Liga Atletico Madryt przegrał z Athletikiem Bilbao 0:2. Wcześniejsze mecze to z kolei zwycięstwa z Lazio w Lidze Mistrzów i Almerią na krajowym podwórku. Ostatnie pięć spotkań Rojiblancos to trzy wygrane i dwie porażki. Żaden remis w starciach drużyny Simeone nie padł od 25 października. Getafe notuje obecnie serię trzech zwycięstw z rzędu: z Sevillą i Valencią w La Liga oraz Atzeneta w Pucharze Króla. Wcześniejsze mecze to porażka z Las Palmas i wygrana z Amerią w rozgrywkach ligowych.

Atletico Madryt – Getafe CF, historia

Ostatnie bezpośrednie starcie Atletico z Getafe zakończyło się remisem 1:1. Wcześniej natomiast Rojiblancos zaliczyli serię trzech wygranych z rzędu. Warto też zauważyć, że Getafe na zwycięstwo w pojedynku z Atletico czeka od 2011 roku.

Atletico Madryt – Getafe CF, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Atletico, a kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,38. Dla porównania typy na wygraną Getafe wynoszą około 8,50. Warto jednak pamiętać, że goście notują serię trzech wygranych z rzędu.

Atletico Madryt – Getafe CF, kto wygra

Atletico Madryt – Getafe CF, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Getafe José Bordalás Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Getafe José Bordalás Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 3 Cesar Azpilicueta 5 Rodrigo De Paul 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 23 Reinildo Mandava 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis 1 Daniel Fuzato 3 Fabricio Angileri 6 Domingos Duarte 9 Oscar Rodríguez Arnaiz 11 Carles Aleña 15 Omar Alderete 17 Anthony Lozano 18 José Ángel Carmona 22 Damian Suarez 23 Stefan Mitrovic 32 Jordi Martín 35 Jorge Benito Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Getafe José Bordalás Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Getafe José Bordalás Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 3 Cesar Azpilicueta 5 Rodrigo De Paul 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 23 Reinildo Mandava 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis 1 Daniel Fuzato 3 Fabricio Angileri 6 Domingos Duarte 9 Oscar Rodríguez Arnaiz 11 Carles Aleña 15 Omar Alderete 17 Anthony Lozano 18 José Ángel Carmona 22 Damian Suarez 23 Stefan Mitrovic 32 Jordi Martín 35 Jorge Benito

Atletico Madryt – Getafe CF, transmisja meczu

Pojedynek Atletico z Getafe będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport. To starcie obejrzysz również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

