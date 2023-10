Atletico Madryt – Feyenoord: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2023)

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Atlético Madryt. Antoine Griezmann

Atletico Madryt – Feyenoord: zapowiedź

Przed nami jeden z dwóch pierwszych środowych meczy drugiej kolejki Ligi Mistrzów 2023/24. Atletico Madryt na własnym stadionie podejmie Feyenoord. Zespół gospodarzy przystąpi do tej rywalizacji szczególnie zmotywowany, bowiem wygrał trzy ostatnie spotkania w lidze. Szczególnie może cieszyć zwycięstwo z Realem Madryt w derbach i odwrócenie wyniku w ostatniej kolejce z Cadizem (z 0:2 na 3:2). Z kolei Feyenoord w lidze dominuje, mając na koncie 17 punktów w siedmiu meczach. Co jednak ważne, obie ekipy preferują ofensywny futbol. Nasz typ na to spotkanie: obie drużyny bramkę.

Atletico Madryt – Feyenoord: sytuacja kadrowa

Obie ekipy mają swoje problemy przed startem tej rywalizacji. Po stronie ekipy z Madrytu zabraknie bowiem m.in. Thomasa Lemara, Memphisa Depay’a oraz Stefana Savica. Z kolei Holendrzy zagrają bez: Justina Bijlow’a oraz Santiago Tomas Gimenez, który jest zawieszony za czerwoną kartkę w poprzednim meczu.

Atletico Madryt – Feyenoord: historia

Najnowsza historia rywalizacji tych ekip jest krótka. Atletico mierzyło się z Feyenoordem tylko raz i był to w dodatku mecz towarzyski. Wówczas, w sierpniu 2021 roku padł wynik 2:1 dla ekipy z Rotterdamu.

Atletico Madryt – Feyenoord: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominaliśmy. Obie drużyny są obecnie w dobrej, a być może nawet bardzo dobrej formie. Zarówno Atletico, jak i Feyenoord mogą pochwalić się serią spotkań ze zwycięstwem. W przypadku środowych gospodarzy są to trzy mecze, a z kolei patrząc na zespół gości widzimy serię sześciu wygranych meczy. Szukając ostatniej porażki zespołu z Hiszpanii trzeba cofnąć się do meczu z Valencią i porażki 0:3. Z drugiej strony Holendrzy ulegli ostatni raz na początku sierpnia w meczu z PSV 0:1.

Atletico Madryt – Feyenoord: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Zdecydowanym faworytem jest zespół Atletico. Kurs na zwycięstwo ekipy z Madrytu oscyluje w graniach 1.65 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.95 – 4.20. Grając na zwycięstwo gości stawiamy po kursie około 5.20.

Kto wygra?

Przewidywane składy

Atletico Madryt (Przewidywany skład) 5-3-2 Feyenoord Rotterdam (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 5-3-2 Feyenoord Rotterdam (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Diego Simeone Arne Slot Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic

2 José Giménez

5 Rodrigo De Paul

10 Ángel Correa

17 Javi Galán

25 Rodrigo Riquelme

27 Ilias Kostis

30 Salim El Jebari

31 Antonio Gomis

36 Álex Calatrava

40 Sergio Guerrero Bart Nieuwkoop 2

Thomas Beelen 3

Ramiz Zerrouki 6

Alireza Jahanbakhsh 7

Marcos López 15

Thomas van den Belt 16

Gjivai Zechiël 24

Kostas Lamprou 31

Ondrej Lingr 32

Spotkanie będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1. Początek rywalizacji w Madrycie już w środę (4 października) o godzinie 18:45. Pojedynek ten będzie można również obejrzeć w aplikacji CANAL+ Online dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Jeśli skorzystasz z promocji, którą przygotował CANAL+ możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Decydując się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

