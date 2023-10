IMAGO / Jamie Johnston Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt Deportivo Alaves Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2023 17:15 .

Atletico Madryt – Deportivo Alaves: typy i przewidywania

Atletico Madryt ma szansę na awans na podium LaLiga po porażce FC Barcelony z Realem Madryt. Rywalem Los Colchoneros w meczu 11. kolejki będzie Deportivo Alaves. Zespół Cholo Simeone nie powinien mieć większych problemów z pokonaniem znacznie niżej notowanej drużyny. Moim zdaniem bardzo możliwe, że w meczu padnie powyżej 2,5 gola.

Betfan 1.79 Liczba goli powyżej 2,5 Zagraj!

Atletico Madryt – Deportivo Alaves: ostatnie wyniki

Atletico Madryt w ostatnim czasie radzi sobie znakomicie. Los Colchoneros nie przegrali od ośmiu spotkań, notując w tym czasie sześć zwycięstw i dwa remisy.

Natomiast Deportivo Alaves nie wygrało od sześciu spotkań. 17. drużyna LaLiga zanotowała trzy remisy i trzy porażki.

Atletico Madryt – Deportivo Alaves: historia

W pięciu poprzednich meczach Atletico zdominowało bezpośrednią rywalizację. Drużyna Diego Simeone wygrała cztery pojedynki. Tylko raz zwycięstwo przypadło Alaves.

Atletico Madryt – Deportivo Alaves: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest Atletico Madryt; kurs na wygraną Los Colchoneros wynosi około 1.38. Natomiast na zwycięstwo Alaves oscyluje w granicach 8.00. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu nawet do 450 zł, który znajdziesz w BETFAN. Żeby go dostać, wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Atletico Madryt – Deportivo Alaves: przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Deportivo Alaves Luis García Plaza Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Deportivo Alaves Luis García Plaza Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 8 Saúl Ñíguez 17 Javi Galán 22 Mario Hermoso 24 Pablo Barrios 25 Rodrigo Riquelme 27 Ilias Kostis 31 Antonio Gomis Jon Karrikaburu 9 Ianis Hagi 10 Nahuel Tenaglia 14 Kike 15 Rafa Marín 16 Xeber Alkain 17 Abde Rebbach 21 Carlos Benavidez 23 Javier López Carballo 27 Jesús Owono 31 Selu Diallo 35 Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Deportivo Alaves Luis García Plaza Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Deportivo Alaves Luis García Plaza Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 8 Saúl Ñíguez 17 Javi Galán 22 Mario Hermoso 24 Pablo Barrios 25 Rodrigo Riquelme 27 Ilias Kostis 31 Antonio Gomis Jon Karrikaburu 9 Ianis Hagi 10 Nahuel Tenaglia 14 Kike 15 Rafa Marín 16 Xeber Alkain 17 Abde Rebbach 21 Carlos Benavidez 23 Javier López Carballo 27 Jesús Owono 31 Selu Diallo 35

Atletico Madryt – Deportivo Alaves: kto wygra?

Jak zakończy się to spotkanie? Wygra Atletico Madryt 0% Wygra Deportivo Alaves 0% Będzie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygra Atletico Madryt

Wygra Deportivo Alaves

Będzie remis

Atletico Madryt – Deportivo Alaves: transmisja meczu

Spotkanie Atletico Madryt z Deportivo Alaves rozpocznie się w niedzielę (29 października) o godzinie 21:00. Transmisję można obejrzeć w telewizji na kanale Canal + Sport 5. Oprócz tego mecz można obejrzeć w Internecie w usłudze CANAL+ Online. Teraz możesz skorzystać ze świetnej promocji. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł, jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.