Atletico Madryt – Club Brugge: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2026)

Atletico Madryt – Club Brugge: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy drużyna Diego Simeone wywiąże się z roli faworyta? Stawką jest awans do 1/8 finału. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w nadchodzący wtorek, czyli 24 lutego, o godzinie 18:45.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcos Llorente

Atletico Madryt – Club Brugge, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowy pojedynek 1/16 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt a Clubem Brugge. Tydzień temu na Jan Breydel Stadion padł remis 3:3 – dla Belgów trafiali Raphael Onyedika, Nicolo Tresoldi i Christos Tzolis, natomiast po stronie Hiszpanów gole strzelili Julian Alvarez, Ademola Lookman oraz Joel Ordonez, który trafił do własnej bramki.

Taki wynik sprawia, że przed nadchodzącym rewanżem w Madrycie wszystko pozostaje otwarte. Emocji z pewnością nie zabraknie, bo stawką jest awans do 1/8 finału. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w najbliższy wtorek, 24 lutego o godzinie 18:45.

W tym meczu stawiam na Atletico Madryt, które moim zdaniem ma więcej argumentów po swojej stronie. Uważam, że zespół Diego Simeone wykorzysta doświadczenie, wygra spotkanie i zamelduje się w kolejnej fazie rozgrywek. Mój typ: wygrana Atletico Madryt.

Ernest STS 1.40 Zwycięstwo Atletico Odwiedź STS

Atletico Madryt – Club Brugge, sytuacja kadrowa

W trakcie meczu Atletico Madryt z Clubem Brugge gospodarze nie będą mogli skorzystać z Pablo Barriosa i Nicolasa Gonzaleza, którzy są kontuzjowani. Goście z kolei zagrają bez Daniego van den Heuvela, Ludovita Reisa oraz będącego ważną postacią w belgijskiej ekipie Raphaela Onyediki. Obie ekipy zmagają się więc z pewnymi problemami kadrowymi.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atletico Madryt – Club Brugge, ostatnie wyniki

Atletico Madryt w ostatnich dwóch meczach La Ligi pokazało nierówną formę. Podopieczni Diego Simeone zanotowali bowiem zwycięstwo 4:2 nad Espanyolem Barcelona, ale za to ulegli Rayo Vallecano 0:3. Z kolei Club Brugge świetnie radziło sobie na ligowym podwórku, osiągając dwie przekonujące wygrane – 2:1 z Oud-Heverlee Leuven oraz 2:1 z Cercle Brugge.

Atletico Madryt – Club Brugge, historia

Bezpośrednie mecze między Atletico Madryt a Clubem Brugge są bardzo wyrównane. W poprzednich pięciu spotkaniach byliśmy świadkami jednej wygranej Hiszpanów, jednego zwycięstwa Belgów oraz aż trzech remisów. Taki bilans pokazuje, że rywalizacja tych zespołów jest niezwykle zacięta i naprawdę trudno wskazać w niej wyraźnego faworyta.

Atletico Madryt – Club Brugge, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Atletico Madryt wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Clubu Brugge opiewa na mniej więcej 7.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.50. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci m.in. zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od wpłat do 600 zł.

Atletico Madryt Club Brugge Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2026 22:38

Atletico Madryt – Club Brugge, przewidywane składy

Atletico: Oblak – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Llorente, Ademola Lookman – Sorloth, Alvarez

Club Brugge: Mignolet – Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe – Vanaken, Vetlesen, Stankovic – Diakhon, Tresoldi, Tzolis

Atletico Madryt – Club Brugge, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Atletico Madryt a Clubem Brugge w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w najbliższy wtorek, 24 lutego o godzinie 18:45.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.