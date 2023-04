Atletico Madryt – Almeria: typy, kursy, zapowiedź (16.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Atletico Madryt

Civitas Metropolitano LaLiga Atletico Madryt Almeria 1.25 6.60 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 11:06 .

Atletico – Almeria, typy i przewidywania na mecz

Całkiem nieźle spisuje się drużyna Almerii w kilku poprzednich tygodniach. W trzech ostatnich spotkaniach zespół nie zaznał porażki, zdobywając tym samym pięć punktów. Z kolei ubiegłotygodniowy wygrany mecz z Valencią pozwolił odskoczyć od strefy spadkowej. To jednak wciąż za mało, aby spokojnie myśleć o utrzymaniu w La Liga. Tylko trzy punkty przewagi nad pierwszym miejscem degradującym z ligi zmuszają do walki o każdy kolejny punkt. Nawet jeśli gra się z zespołami z przeciwległego bieguna tabeli.

Z kolei gospodarze tego starcia, piłkarze Atletico Madryt są niepokonani w lidze od początku stycznia, kiedy to ulegli FC Barcelonie. Od tamtego momentu ekipa Diego Simeone zanotowała dziewięć zwycięstw i tylko trzy ligowe remisy. Co ciekawe wśród spotkań zakończonych podziałem punktów, było starcie właśnie z Almerią. Niemniej zespół z Madrytu jest ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji. Nasz typ: wygrana Atletico Madryt.

Atletico – Almeria, ostatnie wyniki

Dopiero w poprzedniej kolejce udało się Almerii odnieść zwycięstwo po kilku tygodniach posuchy. Na własnym stadionie pokonali oni bowiem bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie, zespół Valencii 2:1. Były to pierwsze zainkasowane trzy punkty, od sensacyjnego zwycięstwa nad Barceloną pod koniec lutego. W tym czasie Almeria zanotowała raptem dwa remisy – z Cadizem i Celtą Vigo.

Z drugiej strony Atletico nie przegrywa. Ostatnią porażkę piłkarzy z Madrytu można odnotować dopiero 26. stycznia w derbowym, pucharowym starciu z Realem. Szukając ligowej porażki trzeba sięgnąć aż do początku stycznia, kiedy to ulegli FC Barcelonie.

Atletico – Almeria, sytuacja kadrowa

Lista niedostępnych piłkarzy w obu ekipach nie jest zbyt szeroka. W meczu nie będą mogli wystąpić kontuzjowani Mandava i Toure, oraz zawieszony za kartki Chumi. Z kolei niepewny jest występ Memphisa Depaya, Stefana Savicia oraz Thomasa Lemara w barwach Atletico. Almeria będzie musiała sobie poradzić prawdopodobnie bez swojego obrońcy Sergio Akieme.

Atletico – Almeria, historia

Pierwsze spotkanie w tym sezonie zakończyło się podziałem punktów. Wynik 1-1 został ustalony jeszcze w pierwszej połowie, choć to Atletico wyszło jako pierwsze na prowadzenie. Jednak ogólnie rzecz ujmując ostatnie pięć spotkań pomiędzy tymi drużynami kończyło się trzykrotnie zwycięstwem drużyny z Madrytu. Raz padł remis, a w 2014 roku wygrała Almeria 2:0.

Atletico – Almeria, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest ogromna, co zrozumiałe na korzyść Atletico Madryt. Kurs na zwycięstwo Almerii wynosi 13.00, gdy na zwycięstwo Atletico około 1.25. Zaś remis wyceniany jest średnio w okolicach 6.50 – 6.60.

Atletico Madryt – Almeria, kto wygra

Atletico Madryt – Almeria, przewidywane składy

Atletico Madryt – Almeria, transmisja

Spotkanie Atletico Madryt – Almeria będzie można oglądać za pośrednictwem Eleven Sports 2. Pierwszy gwizdek sędziego na stadionie w Madrycie już w niedzielę o godzinie 18:30.

