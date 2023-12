IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Memphis Depay

Athletic Bilbao – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Zarówno Athletic, jak i Atletico znajdują się w dobrej dyspozycji w ostatnich tygodniach, dlatego trudno wskazać faworyta tego meczu. Warto natomiast zwrócić uwagę na statystyki bramek obu zespołów. Baskowie zdobywali minimum jednego gola w każdym z ośmiu ostatnich pojedynków, przy czym tylko dwukrotnie zachowali czyste konto. Atletico z kolei tylko raz bramki nie strzeliło w ostatnich siedmiu meczach. Powinniśmy spodziewać się zatem ofensywnego meczu z kilkoma golami. Mój typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Athletic Bilbao – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Athletic Bilbao Zawodnik Powrót Yeray Álvarez Uraz mięśnia Nieznany Dani García Uraz mięśnia Niepewny Mikel Vesga Uraz mięśnia Koniec grudnia 2023 Malcom Adu Ares Kontuzja kolana Początek stycznia 2024 Athletic Bilbao Zawodnik Powrót Yeray Álvarez Uraz mięśnia Nieznany Dani García Uraz mięśnia Niepewny Mikel Vesga Uraz mięśnia Koniec grudnia 2023 Malcom Adu Ares Kontuzja kolana Początek stycznia 2024

Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Koniec grudnia 2023 Pablo Barrios Uraz łąkotki Połowa lutego 2024 Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Koniec grudnia 2023 Pablo Barrios Uraz łąkotki Połowa lutego 2024

Athletic Bilbao – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Athletic Bilbao rozgrywa znakomity sezon. Ekipa z kraju Basków jest niepokonana od 22 października i porażki z Barceloną. Od tego czasu rozegrała osiem spotkań, z których wygrała aż pięć. Obecnie znajduje się na piątym miejscu w tabeli La Liga. Atletico z kolei jest na trzeciej lokacie. Rojiblancos wygrali aż sześć z ostatnich siedmiu spotkań. Przegrali raz, podobnie jak Athletic, z Barceloną.

Athletic Bilbao – Atletico Madryt, historia

Ostatnie dwa mecze Athletiku z Atletico rozstrzygnęły się na korzyść tych drugich. Wcześniej natomiast serię dwóch wygranych zaliczyli gospodarze sobotniego starcia. W poprzednim sezonie Rojiblancos dwukrotnie wygrali 1:0.

Athletic Bilbao – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Athletic Bilbao – Atletico Madryt, kto wygra

Athletic Bilbao – Atletico Madryt, przewidywane składy

Athletic Bilbao Ernesto Valverde 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Athletic Bilbao Ernesto Valverde 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 7 Alejandro Berenguer Remiro 10 Iker Muniain 13 Julen Agirrezabala 17 Yuri Berchiche 19 Imanol García de Albéniz 20 Asier Villalibre 23 Peru Nolaskoain 24 Beñat Prados 30 Unai Gómez 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 16 Nahuel Molina Lucero 17 Javi Galán 22 Mario Hermoso 23 Reinildo Mandava 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis Athletic Bilbao Ernesto Valverde 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Athletic Bilbao Ernesto Valverde 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 7 Alejandro Berenguer Remiro 10 Iker Muniain 13 Julen Agirrezabala 17 Yuri Berchiche 19 Imanol García de Albéniz 20 Asier Villalibre 23 Peru Nolaskoain 24 Beñat Prados 30 Unai Gómez 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 16 Nahuel Molina Lucero 17 Javi Galán 22 Mario Hermoso 23 Reinildo Mandava 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis

Athletic Bilbao – Atletico Madryt, transmisja meczu

