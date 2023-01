PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Reca

Atalanta Bergamo – Spezia Calcio: typy i kursy na mecz Pucharu Włoch. „Orobici” w 1/8 finału Coppa Italia zmierzą się z „Orzełkami”, w barwach których występuje czterech Polaków. Spezia Calcio sprawi niespodziankę i wyeliminuje Atalantę Bergamo z Pucharu Włoch? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania.

Atalanta Bergamo – Spezia Calcio, typy i przewidywania

W czwartkowym spotkaniu na Stadio Atleti Azzurri d’Italia będziemy mogli oglądać na boisku aż czterech reprezentantów Polski. Przypomnijmy, że koszulkę Spezii Calcio na co dzień przywdziewają Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca, Jakub Kiwior oraz od niedawna Szymon Żurkowski. Co więcej, łączony z przeprowadzką do „Orzełków” jest także Przemysław Wiśniewski. Przed drużyną Polaków niełatwe zadanie, ponieważ Spezia Calcio nie będzie faworytem w starciu z rozpędzoną Atalantą Bergamo. Stawką tego pojedynku jest awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch.

Zespół prowadzony przez Gian Piero Gasperiniego jest w znakomitej dyspozycji i nie powinien mieć problemów z pokonaniem drużyny „Orzełków”. Nasz typ: zwycięstwo Atalanty Bergamo.

Atalanta Bergamo – Spezia Calcio, sytuacja kadrowa

W obozie gospodarzy nie zagra kontuzjowany Davide Zappacosta i pauzujący za żółte kartki Teun Koopmeiners. Jeśli chodzi o gości, to na boisku nie zobaczymy zmagającego się z urazem Jeroena Zoeta.

Atalanta Bergamo – Spezia Calcio, ostatnie wyniki

Obie ekipy bardzo dobrze prezentują się po powrocie Serie A. Atalanta Bergamo w tym czasie zanotowała dwa zwycięstwa oraz remis, a Spezia Calcio wygraną i dwa remisy. Warto odnotować, że gospodarze w ostatniej serii gier włoskiej ekstraklasy pokonali Salernitanę 8:2, czym wyrównano najwyższy wynik w historii Serie A.

Podopieczni Luki Gottiego w poprzedniej rundzie Coppa Italia wyeliminowali Brescię Calcio (3:1). Natomiast ekipa Gian Piero Gasperiniego dopiero rozpoczyna zmagania w Pucharze Włoch.

Atalanta Bergamo – Spezia Calcio, historia

Spezia Calcio nie wygrała żadnego z pięciu poprzednich meczów przeciwko Atalancie Bergamo. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego triumfowali trzy razy i dwukrotnie padł remis. Ostatnie starcie pomiędzy tymi drużynami odbyło się niedawno, bowiem Spezia Calcio podejmowała Atalantę Bergamo na początku stycznia. Spotkanie w ramach 16. kolejki Serie A zakończyło się wynikiem 2:2.

Atalanta Bergamo – Spezia Calcio, kursy bukmacherskie

Atalanta Bergamo jest zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu na Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 1.40, a typ na zwycięstwo Spezii Calcio to około 7.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.00. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Atalanta Bergamo – Spezia Calcio, przewidywane składy

Atalanta: Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Zortea, Ederson, De Roon, Maehle; Pasalić; Muriel, Zapata.

Spezia: Drągowski; Moutinho, Kiwior, Caldara; Amian, Żurkowski, Esposito, Bastoni, Reca; Verde, Nzola.

Atalanta Bergamo – Spezia Calcio, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Polsacie Sport News, a także na stronach STS i Betclic. Początek meczu na Stadio Atleti Azzurri d’Italia w czwartek 19 stycznia o godzinie 15:00.

