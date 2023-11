fot. Imago / Nicolo Campo Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Atalanta Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2023 19:03 .

Atalanta BC – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie na Gewiss Stadium. Obie drużyny dzieli w ligowej klasyfikacji sześć punktów. Inter przystąpi do potyczki, będąc od czterech meczów bez przegranej. Atalanta ma natomiast za sobą dwa z rzędu zwycięstwa w Serie A. Mediolańczycy wygrali w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań w lidze włoskiej przeciwko La Dei, co sprawia, że można się zastanowić nad podobnym scenariuszem na sobotni mecz. Typ: wygrana Interu.

Atalanta BC – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Obie ekipy podejdą do potyczki osłabione. Atalanta nie będzie mogła skorzystać z usług El Bilaiego Toure. Z kolei w Interze zabraknie Marko Arnautovicia i Juana Cuadrado.

Atalanta BC – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Zespół Simone Inzaghiego do sobotniego spotkania podejdzie po zwycięstwie nad AS Roma (1:0). Wcześniej natomiast Inter poradził sobie z Torino (3:0).

Drużyna z Bergamo w dziesiątej kolejce Serie A pokonała z kolei Empoli (3:0). Tym samym Atalanta zaliczyła drugie z rzędu zwycięstwo, bo w dziewiątej kolejce pokonała też Genoę (2:0).

Atalanta BC – Inter Mediolan, historia

Obie drużyny po raz ostatni rywalizowały ze sobą w maju. Wówczas padło w nim pięć goli. Inter pokonał wówczas Atalantę (3:2). Ogólnie mediolańska drużyna wygrała w każdym z trzech ostatnich meczów z ekipą z Bergamo.

Atalanta BC – Inter Mediolan, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.60. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnych promocji.

Atalanta Remis Inter Mediolan 3.25 3.60 2.20 3.25 3.60 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2023 19:03 .

Atalanta BC – Inter Mediolan, przewidywane składy

Ciekawie zapowiada się druga sobotnia potyczka w lidze włoskiej, gdzie prawdopodobnie obie drużyny podejdą do gry z dwoma napastnikami. W szeregach gospodarzy o gole zadbać ma Gianluca Scamacca. W mediolańskim zespole uwagę zwracają Marcus Thuram i Lautaro Martinez.

Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-1-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-1-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 3 Emil Holm 8 Mario Pasalic 9 Luis Fernando Muriel 17 Charles De Ketelaere 20 Mitchel Bakker 21 Nadir Zortea 25 Michel Adopo 29 Marco Carnesecchi 31 Francesco Rossi 33 Hans Hateboer 43 Giovanni Bonfanti 59 Alexey Miranchuk 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-1-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-1-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 3 Emil Holm 8 Mario Pasalic 9 Luis Fernando Muriel 17 Charles De Ketelaere 20 Mitchel Bakker 21 Nadir Zortea 25 Michel Adopo 29 Marco Carnesecchi 31 Francesco Rossi 33 Hans Hateboer 43 Giovanni Bonfanti 59 Alexey Miranchuk 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero

Atalanta BC – Inter Mediolan, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Atalanty 0% Wygraną Interu 100% Remisem 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Atalanty

Wygraną Interu

Remisem

Atalanta BC – Inter Mediolan, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.