Atalanta – Napoli, typy i przewidywania

Wszystko wskazuje na to, że szykuje się bardzo wyrównana rywalizacja. Trudno przewidzieć, jak potoczą się losy tego pojedynku, co również sugerują kursy bukmacherskie. Zarówno Atalanta, jak i Napoli nie potrafią ustabilizować formy w ostatnim czasie. Bilans La Dei i Azzurrich to dwie wygrane, dwa remisy i jedna porażka w pięciu meczach. Napoli w przerwie na mecze reprezentacji Rudiego Garcię zastąpiło Walterem Mazzarrim, a często w takich sytuacjach działa efekt tzw. “nowej miotły”. Goście będą również mieli większą motywację, by zrewanżować się za porażkę z Empoli. Mój typ: wygrana Napoli – TAK.

Atalanta – Napoli, sytuacja kadrowa

Atalanta prawdopodobnie będzie musiała sobie radzić bez Scalviniego, Palomino oraz Ruggeriego, natomiast zawieszony jest De Roon. Napoli także ma swoje problemy. Po kontuzji wraca Osimhen, ale raczej nie należy spodziewać się jego występu od pierwszej minuty. Ponadto w ostatnim czasie z przeziębieniem zmagał się Zieliński, a na delikatny uraz narzekał Meret.

Atalanta – Napoli, ostatnie wyniki

Atalanta przed przerwą reprezentacyjną tylko zremisowała z Udinese, a także przegrała z Interem Mediolan. We wcześniejszych meczach z kolei nie miała problemów z pokonaniem Empoli oraz Genoi. W Lidze Europy La Dea zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie z dziesięcioma punktami po czterech kolejkach. Napoli w ostatnim meczu ligowym dość nieoczekiwanie przegrało z Empoli, a w Lidze Mistrzów zaledwie zremisowało z Unionem Berlin. Ponadto w Serie A Azzurii pokonali Salernitanę i podzieli się punktami z Milanem. Bilans ostatnich pięciu spotkań to dwie wygrane, dwa remisy i jedna porażka.

Atalanta – Napoli, historia

Napoli notuje serię trzech wygranych z rzędu w pojedynkach z Atalantą. W tym czasie Azzurri zdobyli aż siedem goli tracąc tylko dwa. Wcześniej z kolei La Dea zaliczyła taką samą serię. Ostatni remis padł w 2021 roku.

Atalanta – Napoli, kursy bukmacherskie

Atalanta – Napoli, kto wygra

Atalanta – Napoli, przewidywane składy

Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Walter Mazzarri Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Walter Mazzarri Rezerwowi ▼ 3 Emil Holm 6 Jose Luis Palomino 9 Luis Fernando Muriel 21 Nadir Zortea 25 Michel Adopo 29 Marco Carnesecchi 31 Francesco Rossi 33 Hans Hateboer 43 Giovanni Bonfanti 59 Alexey Miranchuk 4 Diego Demme 5 Juan Jesus 14 Nikita Contini 16 Hubert Idasiak 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano

Atalanta – Napoli, transmisja meczu

Starcie Atalanty z Napoli będzie transmitowane na żywo na antenie Eleven Sports 1. Ten pojedynek można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

