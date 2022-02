Atalanta BC – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (13.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Atalanta BC – Juventus FC to drugi duży hit w ramach 25. kolejki Serie A. Starcie na Gewiss Stadium zapowiada się niezwykle ciekawie, bo obie drużyny są zaangażowane w bezpośrednią rywalizację o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W teorii faworytem są goście, ale ekipa Gian Piero Gasperiniego na pewno tanio skóry nie sprzeda. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



Atalanta Serie A



13.02.2022

20:45

Gewiss Stadium



Juventus

Atalanta BC – Juventus FC, typy i przewidywania

Atalanta straciła pięć bramek w porażkach przeciwko Cagliari (1:2) i Fiorentiną (2:3). La Dea w obu tych bojach była gospodarzem. Ogólnie Atalanta jest już od czterech spotkań bez wygranej. W związku z tym nie dajemy dużych szans na korzystny wynik drużynie z Bergamo. Tym bardziej że Juventus ostatnio jest na fali wznoszącej. Na dodatek szybko w nowym zespole zaaklimatyzował się Dusan Vlahović, który ma już na swoim koncie gola w koszulce Starej Damy. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Atalanta – Juventus: bonus 50 zł za każdego gola od Superbet

Superbet przygotował na niedzielne spotkanie bardzo ciekawą ofertę.

Szczegółowe warunki promocji i obrotu bonusem znajdziesz na stronie Superbet.

Atalanta BC – Juventus FC, ostatnie wyniki

Atalanta – Juventus to bez wątpienia jeden z najciekawszych meczów 25. kolejki Serie A. Obie ekipy przystąpią do niedzielnej potyczki po meczach rozegranych w środku tygodnia w Pucharze Włoch. Więcej powodów do zadowolenia ma po nich zespół z Allianz Stadium.

La Dea ostatnio zaliczyła kolejną wpadkę, przegrywając z Fiorentiną (2:3). Bohaterem Violi w tym boju został Krzysztof Piątek, który strzelił dwa gole. Tymczasem Juve przechyliło szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciu z Sassuolo (2:1). Stało się tak w dużym stopniu dzięki indywidualnej akcji Dusana Vlahovicia, któremu bramka ostatecznie nie została zaliczona, ale Serb wypracował ją w 99 procentach.

Tymczasem w lidze włoskiej Atalanta opuszczała ostatnio plac gry na tarczy w boju z Cagliari Calcio (1:2). Tym samym w lidze włoskiej ekipa z Bergamo w trzech ostatnich spotkaniach zaliczyła dwa remisy i porażkę.

Team Massimiliano Allegriego jest z kolei niepokonany w Serie A od 30 listopada. Ostatnią porażkę ligową Juventus zaliczył na swoim obiekcie z Atalantą, co miało miejsce 27 listopada minionego roku. Wygraną La Dei zapewnił gol Duvana Zapaty.

Atalanta BC – Juventus FC, historia

W sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami Atalanta i Juventus zaliczyły po dwa zwycięstwa. Pozostałe dwie potyczki zakończyły się remisem. Po raz ostatni obie drużyny na obiekcie w Bergamo grały w bezpośrednim boju w lidze 18 kwietnia 2021 roku. Wówczas Atalanta wygrała 1:0, a bramkę zdobył Rusłan Malinowski.

Atalanta BC – Juventus FC, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu z Bergamo w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 2,90. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

Atalanta BC – Juventus FC, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Atalanta – Juventus transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45.

