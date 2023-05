IMAGO / John Patrick Fletcher Na zdjęciu: Heung-Min Son

Aston Villa – Tottenham, typy i przewidywania

Trudno wskazać zdecydowanego faworyta tego spotkania, co również pokazują kursy bukmacherskie. Aston Villa po znakomitej serii przegrała dwa ostatnie mecze, natomiast Tottenham zwyciężył z Crystal Palace przed tygodniem, ale łącznie w ostatnich pięciu spotkaniach aż trzy krotnie przegrał, w tym 1:6 z Newcastle. Obu drużynom powinno jednak zależeć na zwycięstwie ze względu na sytuację w tabeli, dlatego można liczyć otwarte widowisko. Warto zauważyć, że w meczach Spurs pada bardzo dużo goli. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Aston Villa – Tottenham, sytuacja kadrowa

Jedynym niedostępnym zawodnikiem na to spotkanie w drużynie Aston Villi jest Jed Steer. Natomiast wciąż nie wiadomo, czy Matty Cash doszedł do pełnej sprawności po kontuzji. Z pewnością nie należy jednak spodziewać się jego występu od pierwszej minuty. Tottenham z kolei musi sobie radzi bez Rodrigo Bentancura i Hugo Llorisa.

Aston Villa – Tottenham, ostatnie wyniki

Aston Villa ma na swoim koncie dwie przegrane z rzędu w meczach z Wolves oraz Manchesterem United. Warto natomiast odnotować, że wcześniej zespół z Birmingham zaliczył serię aż dziesięciu meczów bez porażki, z których wygrał osiem. Obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli Premier League. Tottenham jest dwa oczka wyżej z przewagą trzech punktów. W ostatniej kolejce Spurs wygrali z Crystal Palace przełamując serię czterech meczów bez wygranej, w tym trzech porażek, między innymi z Liverpoolem (3:4) i Newcastle (1:6).

Aston Villa – Tottenham, historia

Ostatni raz obie ekipy spotkały się 1 stycznia tego roku. W meczu ligowym lepsza okazała się Aston Villa, która wygrała 2:0. Wcześniej jednak dwa zwycięstwa odnotował Tottenham. W pięciu ostatnich spotkaniach trzykrotnie lepsze były Koguty, a dwukrotnie wygrywali gospodarze sobotniego pojedynku. Co ciekawe, ostatni remis padł w 2012 roku.

Aston Villa – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Aston Villa, ale kursy na wygraną gospodarzy są bardzo wysokie i wynoszą około 2,25. Natomiast typy na zwycięstwo Tottenhamu oscylują wokół 3,10. To również dobra okazja, by odebrać bonus powitalny Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Aston Villa – Tottenham, kto wygra

Aston Villa – Tottenham, przewidywane składy

Aston Villa – Tottenham, transmisja meczu

Pojedynek Aston Villi z Tottenahmem nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić jedynie na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska należy wykupić odpowiedni abonament.

