Aston Villa – Nottingham: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2023)

Aston Villa – Nottingham, typy i przewidywania

Zawodnicy Nottingham będą mieli wyjątkowo trudno o przerwanie serii bez zwycięstwa. Na drodze tej drużyny stanie bowiem Aston Villa, która zgłasza aspiracje do europejskich pucharów. Sądzimy, że w najbliższym meczu to Unai Emery i spółka będą górą.

Aston Villa – Nottingham, sytuacja kadrowa

Unai Emery przy ustalaniu składu nie będzie miał do dyspozycji czterech nazwisk. Kontuzjowani są: Matty Cash, Philippe Coutinho, Boubacar Kamara, a także Jed Steer.

Steven Cooper musi się obejść bez sześciu podopiecznych. Problemy zdrowotne mają: Dean Henderson, Chris Wood, Willy Boly, Scott McKenna, Giulian Biancone oraz Omar Richards

Aston Villa – Nottingham, ostatnie wyniki

W pięciu ostatnich meczach Premier League, Aston Villa nie przegrała ani razu. Jej dorobek jest imponujący. Unai Emery i spółka na swoją korzyść rozstrzygnęli aż cztery z pięciu spotkań. Po pełną pulę nie sięgnęli jedynie przeciwko West Hamowi.

W analogicznym okresie Nottingham ani razu nie zaznało smaku zwycięstwa. Beniaminek tego sezonu wywalczył tylko dwa oczka. W pozostałych potyczkach musiał uznać wyższość przeciwnika.

Aston Villa – Nottingham, historia

Pierwszy bezpośredni mecz tych drużyn w sezonie 2022/2023, miał miejsce 10 października. Gospodarzem było wówczas Nottingham, które zremisowało z Aston Villą 1:1.

Aston Villa – Nottingham, kursy bukmacherów

Aston Villa – Nottingham, kto wygra mecz?

Aston Villa – Nottingham, przewidywane składy

Aston Villa: Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Ramsey, McGinn, Luiz, Buendia; Bailey, Watkins

Nottingham: Navas; Williams, Felipe, Niakhate, Lodi; Mangala, Freuler, Kouyate; Awoniyi, Gibbs-White, Johnson

Aston Villa – Nottingham, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 8 kwietnia. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidywany jest na godzinę 16:00.

