Aston Villa – AZ Alkmaar: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2023)

8 listopada 2023 12:27

Aston Villa – AZ Alkmaar, typy bukmacherskie

Aston Villa będzie chciała pójść za ciosem i po raz drugi wygrywając z AZ Alkmaar zrobić duży krok w kierunku zapewnienia sobie awansu do fazy pucharowej. Gospodarze są niewątpliwie faworytem tego meczu, ale goście na pewno będą pałać rządzą rewanżu i walczyć o zrehabilitowanie się w oczach swoich kibiców. Nie wskażę tutaj końcowego rozstrzygnięcia, ale spodziewam się tutaj emocjonującego widowiska, w którym nie powinno zabraknąć goli. Tych padło sporo w dotychczasowych meczach tych drużyn. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

Aston Villa – AZ Alkmaar, ostatnie wyniki

Sytuacja w grupie E Ligi Europy jest mocno skomplikowana, bowiem po trzech rozegranych kolejkach wszystkie cztery drużyny mają duże szanse na wywalczenie awansu. Obok Legii Warszawa, w nieco lepszej sytuacji od reszty stawki jest Aston Villa, która po trzech spotkaniach ma na koncie sześć punktów. Klub z Birmingham rywalizację rozpoczął od niespodziewanej porażki 2:3 w Warszawie, ale w kolejnych dwóch meczach pozostawił w pokonanym polu Zrinjski Mostar (1:0) i AZ Alkmaar (4:1).

Holendrzy obecnie zamykają tabele grupy E, mając na koncie trzy punkty. Jedyne zwycięstwo odnieśli w meczu u siebie z Legią, którą pokonali 1:0. Poza wspomnianą już porażką z Aston Villą, AZ sensacyjnie przegrało także ze Zrinjskim Mostarem (3:4). W Alkmaar nie tracą jednak nadziei na awans, bowiem do prowadzącej obecnie w tabeli Legii tracą tylko trzy punkty.

Aston Villa jeszcze niedawno mogła się pochwalić serią sześciu kolejnych meczów w Premier League bez porażki, ale została ona przerwana w ostatni weekend, kiedy niespodziewanie przegrała 0:2 z Nottingham Forest. AZ Alkmaar jest natomiast niepokonana na w tym sezonie na krajowych arenach, choć w ostatniej kolejce tylko zremisowała 1:1 z Excelsiorem.

Aston Villa – AZ Alkmaar, historia

Rozegrane 26 października pierwsze i jak na razie jedyne spotkanie tych zespołów, miało jednostronny przebieg. Goście z Birmingham zdominowali swojego rywala na jego terenie i pewnie zwyciężyli 4:1.

Aston Villa – AZ Alkmaar, kursy bukmacherskie

Aston Villa w pierwszym meczu dała AZ Alkmaar lekcję futbolu, pokazując rywalom, że rozgrywki pucharowe to co innego niż rywalizacja w lidze. Do czwartkowego spotkania przedstawiciele Premier League ponownie przystąpią w roli faworyta, co również potwierdzają oferowane przez bukmacherów kursy na ten mecz. W ofercie Superbet kurs na zwycięstwo Aston Villi wynosi obecnie 1.42.

Aston Villa – AZ Alkmaar, typ kibiców

Aston Villa – AZ Alkmaar, przewidywane składy

W składzie Aston Villi na czwartkowe spotkanie zabraknie kilku zawodników, którzy już od jakiegoś czasu zmagają się z urazami. Z tego powodu nie zagrają Tyron Mings, Emi Buendia, Jhon Duran i Jacob Ramsey. Gotowy do gry ma być za to Alex Moreno.

Aston Villa: Martinez – Konsa, Carlos, Lenglet, Digne – Bailey, Tielemans, Luiz, McGinn – Zaniolo, Watkins

AZ Alkmaar: Ryan – Sugawara, Bazoer, Penetra, Wolfe – Clasie, Mijnans – Odgaard, D. De Wit, Van Brederode – Pavlidis

Aston Villa – AZ Alkmaar, transmisja meczu

Mecz Aston Villa – AZ Alkmaar rozegrany zostanie w czwartek (9 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna tylko na platformie Viaplay. Mecz skomentują Marcin Pawłowsk i Mariusz Młoński.

