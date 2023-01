AS Roma – Fiorentina typy, kursy, zapowiedź (15.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma – Fiorentina to ostatnie niedzielne spotkanie w ramach 18. kolejki Serie A. Przed starciem na Stadio Olimpico wyżej stoją akcje rzymian. Niemniej zawodnicy Fioletowych liczą na wywiezienie punktów z Rzymu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadio Olimpico, Rome Serie A AS Roma Fiorentina 2.08 3.50 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 stycznia 2023 12:01 .

AS Roma – Fiorentina, typy na mecz i przewidywania

Biorąc pod uwagę również spotkania kontrolne w trakcie zimowej przerwy, to godne uwagi jest to, że team Vincenzo Italiano zachował tylko raz czyste konto w dziewięciu ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Nie przemawia też za Fiorentiną to, że Giallorossi w tej kampanii dobrze radzą sobie w roli gospodarza. Skłaniamy się zatem za tym, aby postawić na wygraną Romy. Szczególnie że rzymianie mają za sobą udany tydzień, w którym wyszarpali punkt z Milanem (2:2) i wygrali po z Genoą (1:0) w Pucharze Włoch. Nasz typ: wygrana Romy.

AS Roma – Fiorentina, sytuacja kadrowa

Obie ekipy nie wystąpią w swoim optymalnym zestawieniu. Roma będzie osłabiona brakiem takich graczy jak: Ebrima Darboe, Georginio Wijnaldum i Ibanez. U gości nie będą mogli wystąpić: Rolando Madragora, Nicolas Gonzalez oraz Riccardo Sottil.

AS Roma – Fiorentina, ostatnie wyniki

Podopieczni Jose Mourinho w lidze włoskiej nie przegrali już od czterech meczów. Po raz ostatni z placu gry na tarczy schodzili po derbach z Lazio (0:1). W każdym razie w czterech spotkaniach zanotowali trzy remisy i tylko jedno zwycięstwo z Bolognią (1:0).

Team z Florencji w poprzedniej kolejce ligowej wrócił natomiast na ścieżkę zwycięstw, pokonując Sassuolo (2:1). Fiorentina jednocześnie po dwóch meczach bez wygranej mogła pochwalić się pierwszą wiktorią w 2023 roku.

AS Roma – Fiorentina, historia

W sześciu ostatnich starciach między oboma zespołami zdecydowanie częściej wygrywali rzymianie. Roma zaliczył pięć zwycięstw, a tylko raz górą była Fiorentina. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w Rzymie w sierpniu 2021 roku. Wówczas gospodarze wygrali 3:1.

AS Roma – Fiorentina, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Vincenzo Italiano w Betfan zakłady bukmacherskie wynosi 3,65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 złotych.

AS Roma – Fiorentina, przewidywane składy

Roma: Rui Patricio – Mancini, Smalling, Kumbulla, Celik, Cristante, Matić, Zalewski, Dybala, Zaniolo, Abraham

Fiorentina: Terracciano – Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Amrabat, Ikone, Bonaventura, Saponara, Kouame.

AS Roma – Fiorentina, transmisja meczu

Mecz Roma – Fiorentina będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

