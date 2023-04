AS Roma - AC Milan: typy na mecz 32. kolejki Serie A. Obie drużyny zgromadziły do tej pory tyle samo punktów i toczą bezpośrednią walkę o kwalifikację do kolejnej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. W sobotę na Stadio Olimpico liczą się dla każdej z nich tylko trzy punkty. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

Stadio Olimpico, Rome Serie A AS Roma AC Milan 2.80 3.10 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2023 17:47 .

Roma – Milan, typy i przewidywania

Wycofanie kary odjęcia 15 punktów dla Juventusu wprowadziło w tabeli Serie A sporo zamieszania, gdyż Stara Dama wróciła do ścisłej czołówki i jest traktowana jako jeden z głównych kandydatów do zakończenia sezonu w pierwszej czwórce. O jedno miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów walczą więc Milan, AS Roma oraz Inter Mediolan. Pierwsza dwójka zmierzy się ze sobą już w najbliższą sobotę. Do tej pory rzymianie i Rossoneri zgromadzili tyle samo punktów, zatem trudno wskazać wyraźnego faworyta. Jose Mourinho pragnie wrócić do Champions League za wszelką cenę, a Stefano Pioli musi mieć na uwadze zbliżający się dwumecz w półfinale rozgrywek z Interem Mediolan. Historia bezpośrednich starć pokazuje, że oba zespoły nie próżnują ze strzelaniem goli i właśnie tego spodziewamy się również tym razem. Nasz typ – obie drużyny strzelą bramkę.

STS 2,04 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Roma – Milan, sytuacja kadrowa

AS Roma nie będzie mogła w sobotę skorzystać z kontuzjowanych Chrisa Smallinga, Diego Llorente, Ricka Karsdorpa oraz Gianluigiego Wijnalduma. Ponadto, pod znakiem zapytania stoi występ Paulo Dybali, który zmaga się z urazem łydki. W Milanie nie mogą zagrać natomiast jedynie Zlatan Ibrahimović i Tommaso Pobega.

Roma – Milan, ostatnie wyniki

W minionej kolejce AS Roma doznała dotkliwej porażki z Atalantą (1-3). Wcześniej uszczęśliwiła kibiców awansem do półfinału Ligi Europy, pokonując w dwumeczu po dogrywce Feyenoord. Rzymianie rozprawili się także z Udinese (3-0), Torino (1-0) oraz Sampdorią (3-0).

Milan nie przegrał od ponad miesiąca. W poprzedni weekend Rossoneri ograli Lecce (2-0), a przed tym spotkaniem stoczyli niezwykle emocjonujący bój z Napoli, kwalifikując się do półfinału Ligi Mistrzów.

Roma – Milan, historia

Po raz ostatni te drużyny mierzyły się ze sobą w 17. kolejce tego sezonu Serie A. Na San Siro padł remis 2-2. Milan długo cieszył się z prowadzenia, lecz w samej końcówce AS Roma strzeliła dwie bramki i wydarła gospodarzom punkt. Dla Rossonerich strzelali Tommaso Pobega i Pierre Kalulu, zaś dla rzymian Rober Ibanez i Tammy Abraham.

AS Roma czeka na zwycięstwo z Milanem od 2019 roku. Od tego czasu Rossoneri wygrywali czterokrotnie, a dwa razy padał remis.

Roma – Milan, kursy bukmacherskie

To spotkanie nie ma w oczach bukmacherów wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo AS Romy wahają się między 2,75 a 2,80. W przypadku ewentualnej wygranej Milanu, wynoszą one najczęściej właśnie 2,80. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymamy podając STS kod promocyjny GOAL.

Roma – Milan, przewidywane składy

Roma – Milan, transmisja meczu

Sobotni mecz 32. kolejki Serie A pomiędzy AS Romą a AC Milanem rozpocznie się o godzinie 18. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić w polskiej telewizji na kanale Eleven Sports 1. Istnieje również możliwość śledzenia meczu w usłudze CANAL+ online. Teraz można skorzystać z ciekawej promocji, która nie wymaga wykupywania dostępu na dłuższy okres. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące zapłacimy 39 zł miesięcznie.