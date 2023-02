Pressfocus Na zdjęciu: Wissam Ben Yedder i Kevin Volland

AS Monaco – PSG: typy i kursy na mecz Ligue 1. Choć mianem Derbów Francji określa się starcia Olympique Marsylia z PSG, starcia paryżan z AS Monaco zyskały rangę jednych z najpoważniejszych i najbardziej widowiskowych pojedynków we Francji. Takowy czeka nas w najbliższą sobotę.

Stade Louis II, Monaco Ligue 1 AS Monaco Paris Saint-Germain 2.90 3.70 2.41 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2023 16:28 .

AS Monaco – PSG, typy i przewidywania

Monaco rozgrywa najlepszy sezon od wielu lat. Drużyna prezentuje przede wszystkim ofensywny futbol, który podoba się kibicom. Zespół z Księstwa strzela wiele bramek, a w znakomitej dyspozycji znajduje się Wissam Ben Yedder. Francuz ma na koncie już 12 trafień w lidze, a w ataku udanie wspomagają go Breel Embolo i Kevin Volland. Monaco pozostaje w lidze niepokonane od 13 listopada, kiedy to wygrała z nim Marsylia 3:2. Czwarte miejsce w tabeli i tylko sześć goli strzelonych mniej od Paris-Saint Germian są najlepszym dowodem na siłę podopiecznych Philippe Clementa.

Coraz mocniej natomiast zawodzą mistrzowie Francji, którzy odpali ostatnio z rozgrywek pucharowych na etapie ⅛ finału. Włodarze klubu są rozczarowani postawą zawodników, którzy pozbawieni Kyliana Mbappe nie byli w stanie wygrać z Olympique Marsylia. Na domiar złego z powodu kontuzji z kadry na mecz z Monaco wypadł Lionel Messi. Oznacza to, że z gwiazdorskiego tercetu pozostał już jedynie Neymar. Christophe Galtier musi znaleźć jakieś nowe rozwiązania taktyczne, bo w ofensywie PSG wygląda ostatnio ubogo. Nasz typ: Wygrana lub remis AS Monaco.

AS Monaco – PSG, ostatnie wyniki

Na pięć ostatnich meczów AS Monaco zanotowało dwa remisy i trzy zwycięstwa. To wyjątkowo dobry bilans, biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystko tak dobrze układało się na początku sezonu. Monakijczycy urządzili sobie prawdziwy popis strzelecki w meczu z Ajaccio, który wygrali aż 7:1. W poprzedniej kolejce bez najmniejszych problemów pokonali Clermont 2:0.

Paris-Saint Germain w lidze przeważnie wygrywa, choć w ostatnich meczach nie były to spotkania przekonujące. Poza porażką z Marsylią, w ostatnim czasie wygrali z Tuluzą, Montpellier i Pays de Cassel i zremisowali pechowo ze Stade de Reims.

AS Monaco – PSG, sytuacja kadrowa

Poważną stratą gospodarzy jest kontuzja, jakiej nabawił się Vanderson. Defensywa pozbawiona Brazylijczyka może spisywać się nieco gorzej. Oprócz niego niezdolni do gry są również Sarr i Ben Seghir.

Christophe Galtier ma problem. Niezdolni do gry są Kylian Mbappe i Lionel Messi, a oraz leczy wciąż Nordi Mukiele. Niepewna jest także sytuacja Hakimiego, Kimpembe i Renato Sanchesa. Niewykluczone, że również ich zabraknie podczas sobotniej rywalizacji.

AS Monaco – PSG, historia

Monaco to wyjątkowo niewygodny rywal dla PSG. W tym sezonie na Parc-des Princes Monakijczycy zremisowali 1:1. Wcześniej na własnym stadionie wygrali pewnie 3:0. Ogółem patrząc, z pięciu poprzednich pojedynków bezpośrednich, paryżanie wygrali tylko dwa razy. Dwukrotnie wygrywało również AS Monaco, a raz padł remis.

AS Monaco – PSG, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują w tym meczu faworyta. Kursy bukmacherskie na Monaco i PSG wynoszą mniej więcej tyle samo i oscylują w granicach 2.60. Najwyżej wyceniony jest remis, który wynosi 3.60. Przy stawianiu na to spotkanie, warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

AS Monaco – PSG, kto wygra

AS Monaco – PSG, przewidywane składy

Monaco: Nubel – Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique – Fofana, Camara, Diatta, Minamino, Golovin, Ben Yedder

PSG: Donnarumma – Pembele, Marquinhos, Ramos, Mendes – Perreira, Ruiz, Vitinha, Verratti, Soler – Neymar

AS Monaco – PSG, transmisja

Spotkanie na szczycie Ligue 1, między AS Monaco i Paris-Saint Germain będzie transmitowane na antenie CANAL+Sport 5 i Eleven Sports 1. Początek rywalizacji w sobotę 11 lutego o godzinie 17:00.

