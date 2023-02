Arsenal – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (15.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City - Arsenal

Arsenal – Manchester City: typy na mecz Premier League. Wielki hit Premier League z udziałem Arsenalu i Manchesteru City, dwóch drużyn walczących o mistrzostwo Anglii w tym sezonie, może mieć olbrzymie znaczenie odnośnie końcowego układu tabeli. Przewaga Kanonierów nad Obywatelami stopniała już do zaledwie trzech punktów, choć zespół z Londynu ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Czy zespół Guardioli doskoczy do swojego rywala, czy może to ekipa Artety znów wypracuje bezpieczną przewagę? Początek meczu o godzinie 20:30.

Arsenal – Manchester City, typy i przewidywania

Trudno wskazać faworyta tego spotkania. Mimo, iż Arsenal w ostatnich tygodniach zaliczył serię trzech meczów bez wygranej to Kanonierzy rozgrywają znakomity sezon, a na pojedynek z City będą podwójnie zmotywowani. W końcu stawką jest mistrzostwo. Obywatele z kolei wygrali aż cztery z ostatnich pięciu spotkań, a ponadto mają na swoim koncie serię aż sześciu wygranych z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach. Oba zespoły grają świetnie w ofensywie i choć styczniowy mecz tych drużyn w Pucharze Anglii tego nie pokazał to tym razem liczymy na znacznie bardziej otwarte widowisko z bramkami z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Arsenal – Manchester City, sytuacja kadrowa

Arsenal w tym spotkaniu będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanych Gabriela Jesusa, Reissa Nelsona, Mohameda Elneny’ego oraz Smitha Rowe’a. Wyjściowa jedenastka Mikela Artety nie powinna różnić się od tej, którą oglądaliśmy w ostatnich meczach. W zespole City nie zagra z kolei John Stones. Erling Haaland z powodu urazu nie dokończył ostatniego meczu ligowego, dlatego jego występ stoi pod znakiem zapytania, choć wiele mediów uważa, że będzie zdolny do gry.

Arsenal – Manchester City, ostatnie wyniki

Arsenal przystąpi do tego spotkania po serii trzech meczów bez wygranej. Wszystko zaczęło się od porażki z Manchesterem City (0:1) w Pucharze Anglii, następnie przyszła wpadka z Evertonem (0:1) w Premier League, a w sobotę Kanonierów dość niespodziewanie zatrzymał Brentford (1:1). Wcześniej drużyna Artety odniosła dwie bardzo ważne wygrane z Tottenhamem oraz Manchesterem United.

Manchester City w ostatnich pięciu meczach zaliczył tylko jedną wpadkę przegrywając z Tottenhamem (0:1). Pozostałe cztery pojedynki zakończyły się pewnymi wygranymi drużyny Guardioli. Obywatele rozprawili się w tym czasie z Tottenhamem w zaległym meczu 7. kolejki, a następnie nie dali żadnych szans Wolverhampton, Arsenalowi oraz Aston Villi.

Arsenal – Manchester City, historia

Arsenal notuje fatalną passę w rywalizacjach z Manchester City. Obywatele mają na swoim koncie aż sześć wygranych z rzędu w meczach z Kanonierami, którzy ostatni raz zwyciężyli 2020 roku pokonując City półfinale Pucharu Anglii. Z kolei na wygraną w Premier League Arsenal czeka od 2015 roku. Obie ekipy spotkały się całkiem niedawno, bo 27 stycznia. W 1/16 Pucharu Anglii ekipa Guardioli skromnie wygrała 1:0.

Arsenal – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają problem ze wskazaniem faworyta tego pojedynku. Kursy na wygraną Arsenalu wynoszą około 3,00, natomiast na zwycięstwo Manchesteru City oscylują wokół 2,40. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z promocji powitalnej Betfan. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200% od pierwszej wpłaty aż do 300 PLN.

Arsenal – Manchester City, kto wygra

Arsenal – Manchester City, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Magalhaes, Zinchenko, Odegaard, Xhaka, Partey, Saka, Nketiah, Martinelli.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Ake, Rodri, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Grealish, Haaland.

Arsenal – Manchester City, transmisja meczu

Zaległy mecz 12. kolejki Premier League niestety nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego spotkania uprzednio należy wykupić subskrypcję.

