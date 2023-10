Arsenal - City: typy, kursy, zapowiedź. W hicie 8. kolejki angielskiej ekstraklasy Arsenal zmierzy się na Emirates Stadium z Manchesterem City. Obie ekipy rywalizowały w poprzednim sezonie o zwycięstwo w rozgrywkach i także obecnie są na szczycie tabeli Premier League. Zachęcać do obejrzenia tego spektaklu z pewnością nikogo nie trzeba. Początek o godzinie 17:30.

IMAGO / ActionPictures Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Arsenal Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2023 20:18 .

Arsenal – Manchester City, typy i przewidywania

Arsenal rozbił Bournemouth w sobotnie popołudnie, ale w środku tygodnia spadł na ziemię po przegranej 1:2 z Lens. Kanonierzy są niepokonani od ośmiu ostatnich meczów ligowych, jednak stracili punkty w dwóch z trzech ostatnich spotkań Premier League na Emirates. City z kolei musi sobie radzić bez dwóch ważnych zawodników (Rodri, De Bruyne), ale w ostatnim czasie notuje znakomitą serię przeciwko Arsenalowi. Trudno też spodziewać się, by ekipa Guardioli drugi raz z rzędu przegrała w lidze. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru City.

STS 2,40 Zwycięstwo Manchesteru City Odwiedź STS

Arsenal – Manchester City, sytuacja kadrowa

Timber to jedyny gracz Arsenalu, którego na pewno nie zobaczymy w tym spotkaniu. Arteta natomiast wciąż obserwuje sytuację zdrowotną Saki oraz Martinellego licząc, że będą gotowi do gry z City. Guardiola po raz kolejny nie będzie mógł postawić na kontuzjowanego De Bruyne, z kolei Rodri pauzuje za czerwoną kartkę.

Arsenal – Manchester City, ostatnie wyniki

Asenal we wtorek poniósł pierwszą porażkę w sezonie przegrywając w Lidze Mistrzów z Lens. Wcześniej Kanonierzy wygrali aż siedem z dziewięciu spotkań tylko dwukrotnie remisując z Tottenhamem oraz Fulham. Zespół Artety jest obecnie na trzecim miejscu w tabeli ze stratą jednego punktu do liderującego Manchesteru City. Obywatele z kolei w środę ograli w Champions League RB Lipsk przełamując serię dwóch porażek z rzędu: z Newcastle w Carabo Cup i Wolves w Premier League. Wcześniej ekipa Guardioli wygrała aż osiem pojedynków z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

Arsenal – Manchester City, historia

W ostatnim meczu obu drużyn Arsenal wygrał po karnych z Manchesterem City w meczu o Tarczę Wspólnoty. Kanonierzy wcześniej przegrali aż osiem meczów z rzędu, a na wygraną w w regulaminowym czasie gry czekają od 2020 roku.

Arsenal – Manchester City, kursy bukmacherskie

Jak pokazuję poniższe typy eksperci mają spory problem ze wskazaniem zdecydowanego faworyta. Kursy na zwycięstwo Arsenalu oscylują wokół 2,85, z kolei na wygraną Manchesteru City wynoszą około 2,40, dlatego warto przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Arsenal – Manchester City, kto wygra

Arsenal – Manchester City, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 5 Thomas Partey 10 Emile Smith-Rowe 15 Jakub Kiwior 18 Takehiro Tomiyasu 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 29 Kai Havertz Kalvin Phillips 4 Jack Grealish 10 Stefan Ortega 18 Bernardo Silva 20 Sergio Gomez 21 Josko Gvardiol 24 Scott Carson 33 Oscar Bobb 52 Rico Lewis 82

Arsenal – Manchester City, transmisja meczu

Hit 8. kolejki Premier League Arsenal – Manchester City nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo jedynie online w aplikacji Viaplay.pl dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV po uprzednim wykupieniu odpowiedniego abonamentu.

