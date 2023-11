IMAGO / Salvio Calabrese Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal Burnley Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2023 22:49 .

Arsenal FC – Burnley FC, typy i przewidywania

Zespół Mikela Artety został w ubiegły weekend po raz pierwszy w tym sezonie pokonany w Premier League na St James’ Park, ale z pewnością będzie miał nadzieję na powrót na zwycięską ścieżkę przeciwko drużynie Burnley, która znajduje się w fatalnej formie. Arsenal bardzo dobrze zareagował na porażki z West Ham i Newcastle i w środku tygodnia pewnie wygrał z Sevillą w Lidze Mistrzów. The Clarets przystąpią do tego pojedynku po czterech ligowych porażkach z rzędu, w których zdobyli dwie bramki. Nic nie wskazuje na to, by mieli poprawić ten bilans na Emirates Stadium. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

STS 1,64 Obie drużyny strzelą – NIE Odwiedź STS

Arsenal FC – Burnley FC, sytuacja kadrowa

Mikel Arteta musi sobie w tym spotkaniu poradzić bez kilku graczy. Kontuzję leczą Timber, Jesus, Partey i Rowe. Z podobną sytuacją musi się mierzyć Vincent Kompany. W drużynie gości niedostępni są Foster, Manuel, Ekdal i Obafemi.

Arsenal FC – Burnley FC, ostatnie wyniki

Arsenal w środku tygodnia pewnie pokonał Sevillę w Lidze Mistrzów, ale na krajowym podwórku w miniony weekend przegrał z Newcastle, a wcześniej także z West Ham United w Pucharze Ligi Angielskiej. Obecnie zespół Mikela Artety zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli. Burnley jest natomiast przedostatnie, a The Clarets w jedenastu meczach zgarnęli ledwie cztery punkty przegrywając ostatnie pięć spotkań z rzędu, w których zdobyli jedynie dwie bramki.

Arsenal FC – Burnley FC, historia

Arsenal w ostatnim czasie nie ma dobrej passy w starciach z Burnley. W ostatnich pięciu pojedynkach obie drużyny wygrały po jednym z nich, a trzykrotnie padł remis. Warto też zauważyć, że w czasie tych meczów fani obejrzeli jedynie cztery gole.

Arsenal FC – Burnley FC, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mieli problemów ze wskazaniem faworyta tego pojedynku. Jest nim oczywiście Arsenal, a kursy na wygraną Kanonierów nie są zbyt wysokie i oscylują wokół 1,20. Jednak zespół Mikela Artety dwukrotnie w ostatnim czasie potknął się na krajowym podwórku, dlatego zachęcam do szkorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Arsenal FC – Burnley FC, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Arsenalu 0% Remisem 0% Wygraną Burnley 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Arsenalu

Remisem

Wygraną Burnley

Arsenal FC – Burnley FC, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 19 Leandro Trossard 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 31 Karl Hein 35 Oleksandr Zinchenko 14 Connor Roberts 15 Nathan Redmond 19 Anass Zaroury 31 Mike Trésor Ndayishimiye 34 Jacob Bruun Larsen 42 Han-Noah Massengo 44 Hannes Delcroix 47 Wilson Odobert 49 Arijanet Muric Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 19 Leandro Trossard 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 31 Karl Hein 35 Oleksandr Zinchenko 14 Connor Roberts 15 Nathan Redmond 19 Anass Zaroury 31 Mike Trésor Ndayishimiye 34 Jacob Bruun Larsen 42 Han-Noah Massengo 44 Hannes Delcroix 47 Wilson Odobert 49 Arijanet Muric

Arsenal FC – Burnley FC, transmisja meczu

Sobotni mecz Arsenalu z Burnley nie będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Mecz można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay po wcześniejszym wykupieniu odpowiedniego abonamentu. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.