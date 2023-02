Arka Gdynia – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Niekwestionowanym hitem 20. kolejki pierwszej ligi jest sobotnie starcie w Gdyni, gdzie miejscowa Arka podejmie Wisłę Kraków. Obie drużyny marzą o wywalczeniu awansu do Ekstraklasy, choć “Biała Gwiazda” wciąż zajmuje się poza czołową szóstką. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

1. liga Arka Gdynia Wisła Kraków 2.46 3.42 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2023 18:36 .

Arka – Wisła, typy i przewidywania

W miniony weekend wznowiono pierwszoligowe rozgrywki. Inauguracja rundy wiosennej okazała się udana zarówno dla Arki, jak i dla Wisły Kraków. Gdynianie pokonali na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec, zaś “Biała Gwiazda” rozprawiła się z Resovią Rzeszów. Presja awansu do Ekstraklasy jest w Krakowie olbrzymia. Zimą doszło w jej szeregach do wielu zmian kadrowych. Łącznie Wisłę wzmocniło aż sześciu zawodników i niewykluczone, że przed końcem okienka pozyskany zostanie ktoś jeszcze.

Po fatalnej rundzie jesiennej “Biała Gwiazda” zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w tabeli, a do czołowej szóstki traci trzy punkty. Zdecydowanie lepszą sytuację ma Arka, która sytuuje się na czwartej lokacie i śmiało może powalczyć o bezpośredni awans. Gdynianie na własnym terenie punktują słabo, co odmieniona Wisła Kraków może chcieć wykorzystać. Stawiamy, że podopieczni Radosława Sobolewskiego wrócą do Krakowa ze zdobyczą punktową. Nasz typ – Wisła nie przegra.

Superbet 1,62 Wisła Kraków nie przegra Zagraj!

Arka – Wisła, sytuacja kadrowa

W ekipie Wisły Kraków zabraknie w sobotę kontuzjowanych Kamila Brody, Momo Cisse i Vullneta Bashy. Wciąż niedysponowani są Jakub Błaszczykowski i Zdenek Ondraszek, którzy dopiero wracają do zdrowia po ciężkich urazach. W kadrze meczowej można spodziewać się natomiast Alana Urygi, który w miniony weekend zagrał w meczu sparingowym.

Arka – Wisła, ostatnie wyniki

Arka Gdynia udanie wznowiła ligowe rozgrywki. W miniony weekend ekipa Hermesa Nevesa Soaresa pokonała na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec 2-1 po trafieniach Bartosza Rymaniaka i Kacpra Skóry. Ten wynik pozwolił Arce wskoczyć na czwarte miejsce w tabeli. Strata do drugiego miejsca, które gwarantuje bezpośredni awans do Ekstraklasy, wynosi cztery punkty.

Wisła Kraków również może zaliczyć pierwsze wiosenne spotkanie do udanych. “Biała Gwiazda” pokonała przed własną publicznością Resovię Rzeszów 2-0. Z dobrej strony pokazały się nowe nabytki. David Junca odegrał kluczową rolę przy pierwszym trafieniu, zaś Miki Villar zaliczył asystę przy bramce Luisa Fernandeza. Zespół Radosława Sobolewskiego zniwelował punktową stratę do strefy barażowej, która wynosi aktualnie trzy “oczka”.

Arka – Wisła, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą w trzeciej kolejce tego sezonu pierwszoligowych rozgrywek. W Krakowie gospodarze wygrali 1-0 po trafieniu Michała Żyry z rzutu karnego. Co ciekawe, Arka Gdynia kończyła to spotkanie w dziewiątkę. Na poziomie Ekstraklasy w ostatnich latach lepiej radzili sobie sobotni gospodarze, którzy pokonywali “Białą Gwiazdę” czterokrotnie w pięciu poprzednich meczach.

Arka – Wisła, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego starcia jest Arka Gdynia, bowiem kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2,15. W przypadku wygranej Wisły Kraków waha się on między 3,15 a 3,30. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL w Superbet zakłady bukmacherskie można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Arka – Wisła, przewidywane składy

Arka Gdynia: Kajzer, Rymaniak, Marcjanik, Azatsky, Gojny, Gol, Purzycki, Adamczyk, Haydary, Skóra, Czubak

Wisła Kraków: Biegański, Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca, Sapała, Duda, Młyński, Fernandez, Villar, Rodado

Arka – Wisła, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz w Gdyni? Wygraną Arki 17% Remisem 4% Wygraną Wisły 79% 24 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Arki

Remisem

Wygraną Wisły

Arka – Wisła, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 20. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Arką Gdynia a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjną transmisję można śledzić na kanale Polsat Sport News.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.