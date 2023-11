Arka Gdynia – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Arka Gdynia Lechia Gdańsk

Arka – Lechia, typy bukmacherskie

Arka Gdynia w nadchodzącym spotkaniu 16. kolejki podejmie na własnym boisku Lechię Gdańsk. Będzie to mecz lidera tabeli z zespołem, który zajmuje trzecią lokatę. Derby Trójmiasta zapowiadają się niezwykle ciekawie i wyrównanie. Ja spodziewam się, że drużyny schowają się za podwójną gardą i nie zobaczymy wielu trafień. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Arka – Lechia, ostatnie wyniki

Drużyna Wojciecha Łobodzińskiego w ostatnich tygodniach prezentuje znakomitą formę i zasłużenie wskoczyła na fotel lidera. Pięć ostatnich spotkań Arki Gdynia kończyło się pięcioma zwycięstwami (2:0 ze Zniczem Pruszków, 2:1 z Resovią Rzeszów, 1:0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, 3:1 z Polonią Bytom w Pucharze Polski oraz 3:1 z Zagłębiem Sosnowiec).

Lechia Gdańsk również ostatnio weszła na wyższe obroty. Drużyna Szymona Grabowskiego w pięciu ostatnich spotkaniach zdołała trzykrotnie zwyciężyć (2:1 ze Stalą Rzeszów, 1:0 z Polonią Warszawa, a także 3:1 z GKS-em Tychy), raz zremisować (0:0 z Wisłą Kraków) oraz poniosła jedną porażkę (0:2 z reprezentacją Ukrainy w meczu towarzyskim).

Arka – Lechia, historia

Ostatnie derby Trójmiasta odbyły się w sezonie 2019/20. Wówczas spotkanie w rundzie jesiennej zakończyło się remisem 2:2, natomiast wiosną wygrała drużyna Lechii Gdańsk 4:3. Wcześniejsze trzy mecze kończyły się dwoma wygranymi gości piątkowego pojedynku, a także bezbramkowym remisem.

Arka – Lechia, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu jest Arka Gdynia. To właśnie za tym zespołem będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu kibiców niosącego się po trybunach. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.00 – 2.10, podczas gdy na zwycięstwo Lechii Gdańsk 3.30 – 3.50. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL, można liczyć na bonusy o łącznej wartości do nawet 635 zł.

Arka – Lechia, kto wygra?

Arka – Lechia, przewidywane składy

Arka Gdynia: Lenarcik – Lipkowski, Marcjanik, Dobrotka, Gojny – Milewski, Gol – Skóra, Adamczyk, Kobacki – Czubak

Lechia Gdańsk: Sarnawski – Neugebauer, Chindris, Olsson, Kałahur – Kapić, Żelizko – Mena, Khlan, Piła – Bobcek

Arka – Lechia, transmisja meczu

Spotkanie Arka Gdynia – Lechia Gdańsk będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport Extra. Początek rywalizacji już w piątek o godzinie 20:30.

