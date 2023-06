Anglia – Macedonia Północna: typy, kursy, zapowiedź (19.06.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Anglia

Anglia – Macedonia Północna: przewidywania

Przed nami mecz czwartej serii gier grupy C eliminacji EURO 2024. Anglia, jako lider tabeli swojej grupy podejmie Macedonię Północną, czyli przedostatni zespół w klasyfikacji. “Synowie Albionu” wygrali wszystkie dotychczasowe starcia, tracąc przy tym tylko jedną bramkę. Nie ma więc wątpliwości, kto jest faworytem tego starcia. Tym bardziej, że spotkanie będzie rozgrywane na Old Trafford, a nie na gorącym Półwyspie Bałkańskim. Nasz typ na to spotkanie: wygrana Anglii do zera.

Anglia – Macedonia Północna: sytuacja kadrowa

Sytuacja zdrowotna obu zespołów jest raczej dobra. Z obozu zarówno jednej, jak i drugiej drużyny nie słychać niepokojących głosów.

Anglia – Macedonia Północna: ostatnie wyniki

Reprezentacja Anglii wszystkie dotychczasowe mecze w ramach eliminacji EURO 2024 wygrała. Były to starcia z Ukrainą (2:0), Włochami (2:1) i Maltą (4:0). Ostatniej porażki ekipy z wysp należy szukać aż na mundialu w Katarze, wtedy przegrali oni z Francją w ćwierćfinale. Z kolei kadra Macedonii Północnej w analogicznym czasie dwa razy odniosła zwycięstwo, raz podzieliła się punktami, a dwukrotnie ulegała swoim rywalom. Ostatni mecz to porażka z Ukrainą 2:3.

Anglia – Macedonia Północna: historia

Historia starć obu tych ekip jest krótka i odległa. Ostatni raz obie reprezentacje rywalizowały ze sobą niespełna 17 lat temu. Wtedy padł remis 0:0. Zresztą dwukrotnie drużyny te dzieliły się punktami. Pozostałe dwa spotkania, to wygrane Anglików, odpowiednio 1:0 w 2006 roku i 2:1 w 2003 roku.

Anglia – Macedonia Północna: kursy bukmacherów

Kursy na to spotkanie są dość jednoznaczne. Na zwycięstwo gospodarzy bukmacherzy upatrują kurs w graniach 1.12. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 8.40 do 9.75. Stawiając zwycięstwo Macedonii Północnej gramy po kursie mniej więcej 21.00.

Anglia – Macedonia Północna: kto wygra?

Anglia – Macedonia Północna: przewidywane składy

Anglia – Macedonia Północna: transmisja

Starcie to odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca. Transmisję ze spotkania, które ma zacząć się o 20:45, przeprowadzi Polsat Sport Extra.