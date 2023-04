Angers - PSG: typy i kursy na mecz Ligue 1. Paryżanie w roli murowanego faworyta przystąpią do piątkowego meczu 32. kolejki Ligue 1.

Stade Raymond Kopa Ligue 1 Angers Paris Saint-Germain 11.0 6.60 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2023 08:41 .

Angers – PSG, typy bukmacherskie

Wygrana PSG w piątkowym meczu jest pewnym typem, ale kursy nie zachęcają do postawienia takiego zakładu. Naszym zdaniem paryżanie nie będą mieli żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa i możemy spodziewać się w tej konfrontacji kilku goli. Stawiamy, że zobaczymy ich przynajmniej trzy. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Angers – PSG, ostatnie wyniki

Do końca obecnego sezonu Ligue 1 pozostało już tylko siedem kolejek. Paris Saint-Germain niezmiennie przewodzi ligowej stawce i mimo licznych potknięć w tym sezonie jest na dobrej drodze do zdobycia kolejnego mistrzowskiego tytułu. Duży krok w tym kierunku paryżanie zrobili przed tygodniem kiedy w meczu na szczycie ligowej tabeli pokonali 3:1 RC Lens. W efekcie drużyna prowadzona prze Christophe’a Galtiera ma obecnie osiem punktów przewagi na drugą obecnie Marsylią. Biorąc pod uwagę niewielki dystans jaki pozostał do końca rozgrywek, przewaga wydaje się być bardzo bezpieczna.

W piątkowy wieczór PSG zmierzy się na wyjeździe z ostatnim w tabeli Angers i trudno spodziewać się innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwa gości. Angers powoli żegna się z rozgrywkami Ligue 1, bowiem jej strata do bezpiecznego miejsca wynosi aż 17 punktów. Dla zawodników gospodarzy, którzy w ostatnich trzech ligowych meczach zapisali na swoje konto cztery punkty (1:1 z Nice, 1:0 z Lille, 0:2 z Clermont), mecz z PSG będzie dobrą okazją do pokazania się potencjalnym nabywcom przed letnim oknem transferowym. Będzie to szansa na pokazanie, że nadal zasługują na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Angers – PSG, historia

13 ostatnich ligowych pojedynków tych zespołów zakończyło się wygranymi PSG. Nic nie wskazuje na to, aby ta seria mogła zostać przerwana w piątek. W pierwszy starciu w tym sezonie, do którego doszło 11 stycznia, paryżanie wygrali na Parc des Princes 2:0. Na listę strzelców wpisywali się wówczas Ekitike i Messi.

Angers – PSG, kursy bukmacherskie

PSG jest murowanym faworytem do zwycięstwa, również zdaniem bukmacherów. Typując wygraną PSG trzeba się liczyć z kursami w okolicach 1.25. Rozważając natomiast typ na niespodziankę warto skorzystać w STS z zakładu bez ryzyka 100 zł, którzy otrzymasz podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Angers – PSG, kto wygra?

Angers – PSG, przewidywane składy

Sztab szkoleniowy Angers musi w ostatnim czasie mierzyć się z poważnymi problemami kadrowymi. Przed piątkowym meczem z PSG na liście nieobecnych znajdują się Blazić, Bentaleb, Capelle, Chetti, Eneme-Ella, El Melali, Kalla, Salama, a pod znakiem zapytania stoją występy Hountondjiego i Sabanovicia.

PSG również nie przystąpi do meczu z Angers w najsilniejszym składzie. Ze względów zdrowotnych nie będą mogli wystąpić Neymar, Kimpembe, Mukiele, Verratti, Sanches i Pembele.

Angers – PSG, transmisja meczu

Mecz Angers – PSG rozegrany zostanie w piątek (21 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach Eleven Sports 2 i CANAL+ Family.

Transmisja z meczu będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać z rabatem w wysokości 60 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ Sport, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt dostępu do tylko 59 zł.

