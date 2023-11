Ajax Amsterdam – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2023)

IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Ansu Fati, Brighton

Ajax Amsterdam – Brighton: przewidywania

Przed nami z pewnością ciekawe spotkanie 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy sezonu 2023/24. Na Johan Cruijff Arena Ajax podejmie zespół Brighton. Faworyt patrząc na aktualną sytuację obu klubów wydaje się dość wyraźny i jest nim zespół z Premier League. Choć oczywiście należy zaznaczyć, że ostatnie tygodnie ekipa Roberto De Zerbiego ma słabe. Tylko jedna wygrana od końcówki września musi niepokoić fanów. Z kolei Ajax po fatalnej serii porażek, która doprowadziła ten zasłużony klub na manowce, wygrał dwa ostatnie mecz i w ligowej tabeli wydostał się ze strefy spadkowej. Mój typ na to spotkanie: powyżej 2,5 gola.

Ajax Amsterdam – Brighton: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Ajax wygrał swoje ostatnie dwa ligowe spotkania, zdobywając w nich w sumie sześć goli. Jednak w Lidze Europy ekipa z Holandii wciąż musi czekać na przełamanie. Dotychczas udało się zdobyć tylko dwa oczka, a to przekłada się na ostanie miejsce w tabeli grupy B. Z kolei Brighton po trzech seriach gier dość niespodziewanie lokuje się tylko na trzeciej pozycji, a gdy dodamy do tego słabą postawę w lidze można dojść do wniosku, że Anglicy są obecnie w lekkim kryzysie.

Ajax Amsterdam – Brighton: historia

Historia spotkań obu tych ekip jest bardzo krótka – ma zaledwie jeden mecz. Była to oczywiście rywalizacja w 3. kolejce, gdzie Brighton pewnie pokonało Holendrów 2:0 na własnym obiekcie. Wówczas bramki dla “Mew” zdobywali Joao Pedro oraz Ansu Fati.

Ajax Amsterdam – Brighton: kursy bukmacherów

Ajax Amsterdam – Brighton: kto wygra?

Ajax Amsterdam – Brighton: przewidywane składy

Ajax Amsterdam John van ‘t Schip 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Ajax Amsterdam John van ‘t Schip 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 3 Anton Gaaei 10 Chuba Akpom 11 Carlos Borges 17 Anass Salah-Eddine 18 Jakov Medic 22 Remko Pasveer 24 Silvano Vos 30 Gaston Avila 38 Kristian Hlynsson 39 Mika Godts 51 Tommy Setford 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 9 João Pedro 11 Billy Gilmour 29 Jan Paul van Hecke 31 Ansu Fati 34 Joel Veltman 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood Ajax Amsterdam John van ‘t Schip 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Ajax Amsterdam John van ‘t Schip 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 3 Anton Gaaei 10 Chuba Akpom 11 Carlos Borges 17 Anass Salah-Eddine 18 Jakov Medic 22 Remko Pasveer 24 Silvano Vos 30 Gaston Avila 38 Kristian Hlynsson 39 Mika Godts 51 Tommy Setford 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 9 João Pedro 11 Billy Gilmour 29 Jan Paul van Hecke 31 Ansu Fati 34 Joel Veltman 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood

Ajax Amsterdam – Brighton: transmisja

Spotkanie to będzie można oglądać za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji w Amsterdamie o godzinie 18:45 w czwartek 9 listopada 2023 roku.

