AC Milan – US Cremonese: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2023)

AC Milan – US Cremonese: przewidywania na mecz

Sytuacja w górnej części tabeli Serie A jest bardzo ciekawa. Bowiem różnica pomiędzy drugim, a szóstym zespołem to tylko 4 punkty. To pozwala wszystkim zaangażowanym zespołom wciąż marzyć o wicemistrzostwie Włoch. Wśród tych drużyn jest naturalnie AC Milan, który zajmuje obecnie 5. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 57 punktów.

Aby dogonić wyżej notowane zespoły, ekipa Stefano Pioliego musi wygrać z 19. w tabeli Cremonese. Drużyna z Cremone jest już praktycznie jedną nogą w Serie B, ale dopóki zespół ma jeszcze matematyczne szanse, dopóty będzie walczył o każdy punkt. Ale choćby o jedno “oczko” na San Siro w środowy wieczór będzie niezwykle trudno. Milan jest zdecydowanym faworytem. Stąd też nasz typ: wygrana Milanu.

AC Milan – US Cremonese: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o ekipę Milanu, to są oni niepokonani od ponad miesiąca. Ostanie porażka to połowa marca i spotkanie wyjazdowe z Udinese. Od tamtej pory zespół Stefano Pioliego awansował m.in. do półfinału Ligi Mistrzów ogrywając Napoli. A w ostatniej kolejce w dramatycznych okolicznościach “Rossoneri” doprowadzili do remisu w meczu z Romą w doliczonym czasie gry.

Z kolei US Cremonese w ostatnich pięciu spotkaniach może pochwalić się bilansem dwóch porażek, remisu i dwóch zwycięstw. Te ostatnie udało się zanotować z Empoli i Sampdorią. W ostatniej kolejce Serie A zespół zremisował jednak z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie – Veroną 1:1.

AC Milan – US Cremonese: sytuacja kadrowa

W obu ekipach są pewne problemy zdrowotne i wykluczenia ze względu na kartki. W Milanie nie mogą zagrać natomiast Zlatan Ibrahimović, Tommaso Pobega oraz Alessandro Florenzi. Z kolei za żółte kartki zawieszony jest Fikayo Tomori. Zaś po stronie gości z Cremony nie zobaczymy: Marco Benassiego, Giacomo Quagliata i Franka Tsadjouta.

AC Milan – US Cremonese: historia

Pierwsze spotkanie obu ekip w tym sezonie zakończyło się dość sensacyjnym remisem 0:0, choć to Milan zdecydowanie przeważał w tym spotkaniu. Ogólnie jednak historia rywalizacji obu drużyn jest z przewagą dla środowych gospodarzy, choć należy zaznaczyć, że poza tym sezonem, obie ekipy mierzyły się ze sobą w latach 90-tych.

AC Milan – US Cremonese: kursy bukmacherów

Kursy u bukmacherów nie mogą dziwić. Milan jest zdecydowanym faworytem. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 1.35. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 5.20 do 5.25. Stawiając zwycięstwo Cremonese gramy po kursie mniej więcej 9.50. Spotkanie to warto obstawić za pośrednictwem bukmachera BetFan. Podając podczas rejestracji BetFan kod promocyjny GOAL otrzymasz bonus od pierwszego depozytu, aż do kwoty 300 złotych.

AC Milan – US Cremonese: przewidywane jedenastki

AC Milan – US Cremonese: kto wygra?

AC Milan – US Cremonese: transmisja

Spotkanie AC Milan z US Cremonese będzie transmitowana na kanale Eleven Sports 2. Początek meczu w ramach 33. kolejki Serie A już w środę 3 maja o godzinie 21:00. Istnieje również możliwość śledzenia rywalizacji za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

