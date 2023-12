PressFocus Na zdjęciu: Christian Pulisic i Theo Hernandez

AC Milan – Sassuolo Calcio, typy i przewidywania

AC Milan w sobotę wieczorem na San Siro podejmie Sassuolo Calcio w spotkaniu 18. kolejki Serie A. Rossoneri przed tą serią gier znajdują się na podium, ale do lidera tabeli – Interu Mediolan – tracą już aż 11 punktów. Neroverdi natomiast rozgrywają bardzo słaby sezon obecnie plasując się na odległej 15. pozycji. Na papierze więc to drużyna prowadzona przez Stefano Piolego jest zdecydowanym faworytem do sięgnięcia po komplet oczek.

Olivier Giroud ma słabszy moment – nie trafił do siatki od trzech meczów. W tym czasie zaliczył jednak trzy asysty. Liczymy na przełamanie doświadczonego Francuza. Mój typ: gol Oliviera Giroud.

AC Milan – Sassuolo Calcio, sytuacja kadrowa

AC Milan Zawodnik Powrót Marco Sportiello Kontuzja łydki Nieznany Pierre Kalulu Uraz ścięgna Koniec stycznia 2024 Malick Thiaw Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2024 Yunus Musah Wirus Niepewny Tommaso Pobega Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2024 Noah Okafor Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2024 Fikayo Tomori Uraz uda Połowa lutego 2024

Sassuolo Zawodnik Powrót Agustín Álvarez Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2024 Pedro Mba Obiang Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2024 Mattia Viti Uraz uda Koniec stycznia 2024 Matías Viña Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Gregoire Defrel Uraz mięśnia Połowa stycznia 2024 Uros Racic Uraz mięśnia Połowa stycznia 2024 Daniel Boloca Uraz głowy Połowa stycznia 2024

AC Milan – Sassuolo Calcio, ostatnie wyniki

Podopieczni Stefano Piolego ostatnio zremisowali 2:2 z Salernitaną, a wcześniej pokonali Monzę 3:0. Sassuolo Calcio w tym samym czasie przegrało 1:2 z Genoą oraz podzieliło się punktami z Udinese Calcio (2:2).

AC Milan – Sassuolo Calcio, historia

Co ciekawe, w bezpośredniej rywalizacji obu zespołów lepiej prezentują się Neroverdi. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi drużynami, to odnotujemy aż trzy zwycięstwa Sassuolo Calcio, tylko jedną wygraną Milanu i jeden remis.

AC Milan – Sassuolo Calcio, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Milanu wynosi około 1.45, a typ na zwycięstwo Sassuolo Calcio to mniej więcej 6.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod do STS: GOAL.

AC Milan – Sassuolo Calcio, przewidywane składy

AC Milan Stefano Pioli 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sassuolo Alessio Dionisi AC Milan Stefano Pioli 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sassuolo Alessio Dionisi Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 18 Luka Romero 21 Samuel Chukwueze 31 Marco Pellegrino 33 Rade Krunic 42 Alessandro Florenzi 69 Lapo Nava 74 Álex Jiménez 83 Antonio Mirante 84 Clinton Nsiala 85 Kevin Zeroli 95 Davide Bartesaghi 2 Filippo Missori 8 Samuele Mulattieri 13 Gianmarco Ferrari 15 Emil Konradsen Ceide 20 Samu Castillejo 23 Cristian Volpato 25 Gianluca Pegolo 28 Alessio Cragno 35 Luca Lipani

AC Milan – Sassuolo Calcio, kto wygra?

AC Milan – Sassuolo Calcio, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na San Siro już w najbliższą sobotę, 30 grudnia o godzinie 18:00.

