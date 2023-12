AC Milan – Monza: typy, kursy, zapowiedź (17.12.2023)

AC Milan - Monza: typy, kursy, zapowiedź na pierwszy niedzielny mecz w Serie A. Na San Siro zespół Stefano Pioliego podejmie ekipę dziewiątą w tabeli Monzę. Oto przewidywania na to spotkanie.

IMAGO / ActionPlus / Graham Wilson Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan Monza

AC Milan – Monza: przewidywania

Przed nami pierwsze niedzielne spotkanie 16. kolejki Serie A. Na San Siro AC Milan podejmie zespół Monzy. Faworyt tej rywalizacji jest oczywiście znany dla każdego kibica, ale jednak ostatnia porażka z Atalantą może nieco martwić. Z kolei goście to przedstawiciel ligowego średniaka, który w tym momencie zajmuje 9. miejsce w stawce. Trudno spodziewać się tutaj sensacji. Wszystko przemawia na korzyść gospodarzy. Stąd też mój typ: AC Milan wygra.

AC Milan – Monza: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o zespół z Mediolanu, to oni w środku tygodnia mierzyli się z zespołem Newcastle w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. W Anglii udało się im wygrać, ale mimo to zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie. Z kolei w ubiegły weekend, tak, jak już wspominałem ulegli oni Atalancie na wyjeździe 3:2. Zaś jeśli chodzi o zespół gości, to oni przed tygodniem pokonali Genoę 1:0. Zaś w pięciu ostatnich meczach zainkasowali osiem punktów.

AC Milan – Monza: historia

Historia spotkań obu tych ekip w ostatnich latach jest krótka. W meczach o punkty mierzyli się dwukrotnie w poprzednim sezonie. Wówczas na San Siro padł wynik 4:1 dla gospodarzy, a w rewanżu było już tylko 0:1. Co ciekawe w lecie doszło do meczu towarzyskiego tych ekip, wtedy padł wynik 1:2 dla Milanu.

AC Milan – Monza: kursy bukmacherskie

AC Milan – Monza: przewidywane składy

AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Monza Raffaele Palladino AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Monza Raffaele Palladino Rezerwowi ▼ 4 Ismaël Bennacer 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 18 Luka Romero 21 Samuel Chukwueze 24 Simon Kjær 32 Tommaso Pobega 33 Rade Krunic 69 Lapo Nava 70 Chaka Traorè 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi 2 Giulio Donati 7 José Machín 8 Jean Daniel Akpa Akpro 11 Franco Carboni 13 Pedro Pereira 18 Davide Bettella 19 Samuele Birindelli 21 Valentin Carboni 23 Alessandro Sorrentino 24 Mirko Marić 38 Warren Bondo 44 Andrea Carboni 46 Giorgio Cittadini 66 Stefano Gori AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Monza Raffaele Palladino AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Monza Raffaele Palladino Rezerwowi ▼ 4 Ismaël Bennacer 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 18 Luka Romero 21 Samuel Chukwueze 24 Simon Kjær 32 Tommaso Pobega 33 Rade Krunic 69 Lapo Nava 70 Chaka Traorè 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi 2 Giulio Donati 7 José Machín 8 Jean Daniel Akpa Akpro 11 Franco Carboni 13 Pedro Pereira 18 Davide Bettella 19 Samuele Birindelli 21 Valentin Carboni 23 Alessandro Sorrentino 24 Mirko Marić 38 Warren Bondo 44 Andrea Carboni 46 Giorgio Cittadini 66 Stefano Gori

AC Milan – Monza: transmisja

Początek meczu na San Siro już w niedzielę 17 grudnia o godzinie 12:30. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sport 1 a także w Internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

